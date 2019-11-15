РУП «Белоруснефть-Особино» – самое большое валообразующее сельхозпредприятие в Буда-Кошелевском районе

Источник материала: Газета Авангард





Сегодня РУП «Белоруснефть-Особино» – самое большое валообразующее сельхозпредприятие в нашем районе, работающее с прибылью. Из года в год оно добивается значимых результатов по всем направлениям своей деятельности.

Его работникам по праву можно гордиться большими намолотами и хорошей урожайностью. У них нет конкурентов и в птицеводстве, ведь это крупнейшее предприятие по производству мяса птицы в области, а бренд «Смачная птушка» известен далеко за пределами нашей страны.

И все благодаря тому, что здесь есть настоящие профессионалы, всецело преданные своей работе. Для них на предприятии созданы достойные условия труда. Потому и неудивительно, что коллектив работает с полной отдачей.

В нынешнем году площадь посевов зерновых РУП «Белоруснефть-Особино» составила 4750 га, кукурузы – 3844 га и озимого рапса – 1500 га. Аграрии сельхозпредприятия не раз становились лидерами уборочной кампании, представляя район на областных «Дожинках». Их трудолюбивыми руками намолочено 13951 т зерновых культур, кукурузы – 31952 т и озимого рапса – 2946 т. Средняя урожайность зерновых составила 29,4 ц/га, кукурузы – 83,1 ц/га и озимого рапса – 19,6 ц/га. Намолоченное зерно пойдет на изготовление концентрированных кормов для птицы.





Большая заслуга в общем успехе отводится старанию и усердию механизаторов. Благодаря умелой организации производственного процесса они своевременно и качественно выполнили комплекс работ по севу и уходу за посевами. Успешно прошла и зерноуборочная кампания. Труд каждого работника важен, ведь все они работают на общий результат. Основу будущего урожая уже сегодня закладывают Дмитрий Борисенко и Сергей Сотников – трактористы-машинисты сельскохозяйственного участка №1. Они умело управляют тракторами МТЗ 3522. Подготовка почвы – это их конек, а ведь от качества работы аграриев во многом зависит судьба будущего урожая. В этом сезоне они задисковали 5295 га и прокультивировали 2703 га почвы.





Нельзя не отметить и оператора птицефабрик и механизированных ферм 5 разряда бройлерного цеха Снежану Нахаеву, работающую на предприятии с 2001 года. Женщина со знанием дела выращивает птицу, что дает хорошие привесы.

– В нынешнем году производство мяса птицы в живом весе составило 40064,4 т, в том числе бройлеров 39535,8 т, производство продукции выращивания – 41029,8 т, производство яиц достигло 22943,1 тыс. штук, инкубационного яйца – 21652,9 тыс. штук, выведено 17785,2 тыс. молодняка. Добиваться хороших результатов нам помогает слаженная работа всего коллектива и современное техническое переоснащение. Все зависит от труда, начиная от руководителя и заканчивая простым рабочим, – отметил директор РУП «Белоруснефть-Особино» Евгений Лукомский.





Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из архива РУП «Белоруснефть-Особино»