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Перепись населения: испытано на себе. Инженер по охране труда Глусского лесхоза Виталий Турлыко «поработал» переписчиком
16.11.2019 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Инженер по охране труда Глусского лесхоза Виталий Турлыко переписчиком стал неожиданно для себя. Это значит, что добровольцем не напрашивался, но когда услышал «будешь?!» — не отказался и даже не брал время на раздумье. (Кстати, Виталий в команде переписчиков нашего района оказался единственным мужчиной.) Так, считай, на месяц сменил «профессию», а вместо инструктажей по безопасности стал изучать карту Глуска.
В теории — благо в выданном планшете было специальное приложение, и на практике — своими двумя. Перепись такое дело — по телефону не проведешь, вот и пришлось колесить по улицам горпоселка. Весь Глуск был поделен на шесть участков, Виталию досталось 716 адресов на улицах Кирова, Социалистической, Вилюги, Первомайской и других. И по первости, говорит, было сложновато — сам Виталий не местный, живет в Глуске всего шесть лет, и сравнительно неплохо знал только центральную улицу.
Но сначала переписчики отправились в организации, в маленькие — по одному, а там, где коллективы большие, — по двое-трое. Само собой, Виталию достался его родной лесхоз, побывал в ПМК-249, гортопе, отделе по образованию, ездили переписчики и в Весновский дом-интернат, где работают в основном тоже глусчане. Перепись на предприятиях, по словам Виталия, прошла без сучка, без задоринки, всё было четко организовано, все были в курсе, что к чему, спокойно отвечали на вопросы, никто не злился и не протестовал.
А вот в домах, куда переписчики отправились с 21 октября, было всякое, признается Виталий Турлыко. Нет, откровенно опасных ситуаций, когда пришлось бы вызывать участкового, говорит, не случалось, но возмущения выслушивать приходилось, было, что двери открывали и не совсем трезвые граждане.
За десять дней, с 21 по 30-е, Виталию оставалось обойти около 400 адресов из списка. Никаких заданий никто не давал, нормы на день не доводились, просто каждый переписчик планировал свое время. Виталий начинал «обход» с 9 утра: днем дома пенсионеры, еще на «его» улицах живет много дачников-горожан, их тоже можно застать в любое время. Если никто не открывал, оставлял извещение, свой номер телефона и адрес стационарного участка. Кто-то перезванивал, кто-то шел на участок, ко многим заходил повторно, уже во время «вечернего обхода», после пяти.
На месяц переписи ее участников освобождали от основной работы, но «отпуск» этот получился насыщенно-трудовым, улыбаясь, рассказывает Виталий. Кстати, специальную дополнительную зарплату переписчикам никто не платил — за ними просто сохранялся средний рабочий заработок. И планшеты в подарок им тоже после переписи не отдавали (ходили в народе такие слухи). Так что всё на энтузиазме и из чувства сознательности — ведь кто-то должен это делать, хоть и раз в десять лет. Всё-таки ходить по улицам до темноты, стучать в двери, «навязывать» свою персону и каждый раз задавать одни и те же вопросы — не самое большое удовольствие.
В основном глусчане были информированы о переписи, некоторые даже заявляли, что переписчика ждут уже давно. «Не в курсе происходящего» оказалось буквально пару человек. Плюс еще как раз на эти же дни пришлась сверка адресов по предстоящим выборам, поэтому переписчиков путали с членами избирательных комиссий. Основная трудность была, объясняет Виталий, попасть в дом или квартиру — сейчас даже на калитках частных дворов частенько висят замки (или таблички «Очень злая собака»), не говоря уже о домофонах в подъездах. А вот уже при опросе приходилось очень многое объяснять и разъяснять. «Вроде и встретят доброжелательно, а услышав вопросы, сколько квадратных метров дом, сколько домашних животных или соток на участке, настораживаются: зачем? а вдруг налог начислят? а вдруг еще что? Тогда разъяснял, что отвечать на вопрос всё равно нужно, «прочерки» программа не принимает, но вот какие цифры называть — это ваше право, никто пересчитывать деревья и перемерять комнаты не будет», — рассказывает Виталий. Удивительно, что при таком недоверии к вопросам анкеты особой бдительности к личности самого переписчика никто не проявлял: только пару человек за все десять дней попросили показать поближе удостоверение. И еще одно наблюдение сделал Виталий: если на вопросы материального порядка не все отвечали охотно, то пообщаться просто, что называется, за жизнь, были не прочь многие. Бабушек, к примеру, вопросы анкеты наталкивали на воспоминания о том, как было, как жилось в прежние времена; приезжие рассказывали, как в свое время обосновались в Глуске.
Как филолог я не могла не спросить у Виталия Турлыко, какие языки выбирали респонденты на его участке. Оказалось, что родным в основном называли белорусский, а тот, на котором говорят, — смешанный, трасянка.
Перепись закончилась, переписчики сделали свое дело, теперь за него взялись статистики. Легко ли было? Интересно ли? Да, трудности встречались, но неразрешимых не было. Бывало, что к вечеру уставал и морально, и физически, зато изучил Глуск вдоль и поперек. Общения с новыми людьми в этот месяц хватило, может, и с избытком, зато успел соскучиться по работе и приобрел колоссальный опыт. Плюсы и минусы можно найти в любом деле, главное — на чем именно ты сделаешь акцент, считает Виталий. Лично для себя в этой переписной кампании он выбрал позитив.
Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ
Фото Анны АВТУХОВОЙ
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Перепись населения: испытано на себе. Инженер по охране труда Глусского лесхоза Виталий Турлыко «поработал» переписчиком
Инженер по охране труда Глусского лесхоза Виталий Турлыко переписчиком стал неожиданно для себя. Это значит, что добровольцем не напрашивался, но когда услышал...
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