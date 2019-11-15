ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Перепись населения: испытано на себе. Инженер по охране труда Глусского лесхоза Виталий Турлыко «поработал» переписчиком

16.11.2019 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Перепись населения: испытано на себе. Инженер по охране труда Глусского лесхоза Виталий Турлыко «поработал» переписчиком

Инженер по охране труда Глусского лесхоза Виталий Турлыко переписчиком стал неожиданно для себя. Это значит, что добровольцем не напрашивался, но когда услышал «будешь?!» — не отказался и даже не брал время на раздумье. (Кстати, Виталий в команде переписчиков нашего района оказался единственным мужчиной.) Так, считай, на месяц сменил «профессию», а вместо инструктажей по безопасности стал изучать карту Глуска.

В теории — благо в выданном планшете было специальное приложение, и на практике — своими двумя. Перепись такое дело — по телефону не проведешь, вот и пришлось колесить по улицам горпоселка. Весь Глуск был поделен на шесть участков, Виталию досталось 716 адресов на улицах Кирова, Социалистической, Вилюги, Первомайской и других. И по первости, говорит, было сложновато — сам Виталий не местный, живет в Глуске всего шесть лет, и сравнительно неплохо знал только центральную улицу.

Но сначала переписчики отправились в организации, в маленькие — по одному, а там, где коллективы большие, — по двое-трое. Само собой, Виталию достался его родной лесхоз, побывал в ПМК-249, гортопе, отделе по образованию, ездили переписчики и в Весновский дом-интернат, где работают в основном тоже глусчане. Перепись на предприятиях, по словам Виталия, прошла без сучка, без задоринки, всё было четко организовано, все были в курсе, что к чему, спокойно отвечали на вопросы, никто не злился и не протестовал.

А вот в домах, куда переписчики отправились с 21 октября, было всякое, признается Виталий Турлыко. Нет, откровенно опасных ситуаций, когда пришлось бы вызывать участкового, говорит, не случалось, но возмущения выслушивать приходилось, было, что двери открывали и не совсем трезвые граждане.

За десять дней, с 21 по 30-е, Виталию оставалось обойти около 400 адресов из списка. Никаких заданий никто не давал, нормы на день не доводились, просто каждый переписчик планировал свое время. Виталий начинал «обход» с 9 утра: днем дома пенсионеры, еще на «его» улицах живет много дачников-горожан, их тоже можно застать в любое время. Если никто не открывал, оставлял извещение, свой номер телефона и адрес стационарного участка. Кто-то перезванивал, кто-то шел на участок, ко многим заходил повторно, уже во время «вечернего обхода», после пяти.

На месяц переписи ее участников освобождали от основной работы, но «отпуск» этот получился насыщенно-трудовым, улыбаясь, рассказывает Виталий. Кстати, специальную дополнительную зарплату переписчикам никто не платил — за ними просто сохранялся средний рабочий заработок. И планшеты в подарок им тоже после переписи не отдавали (ходили в народе такие слухи). Так что всё на энтузиазме и из чувства сознательности — ведь кто-то должен это делать, хоть и раз в десять лет. Всё-таки ходить по улицам до темноты, стучать в двери, «навязывать» свою персону и каждый раз задавать одни и те же вопросы — не самое большое удовольствие.

В основном глусчане были информированы о переписи, некоторые даже заявляли, что переписчика ждут уже давно. «Не в курсе происходящего» оказалось буквально пару человек. Плюс еще как раз на эти же дни пришлась сверка адресов по предстоящим выборам, поэтому переписчиков путали с членами избирательных комиссий. Основная трудность была, объясняет Виталий, попасть в дом или квартиру — сейчас даже на калитках частных дворов частенько висят замки (или таблички «Очень злая собака»), не говоря уже о домофонах в подъездах. А вот уже при опросе приходилось очень многое объяснять и разъяснять. «Вроде и встретят доброжелательно, а услышав вопросы, сколько квадратных метров дом, сколько домашних животных или соток на участке, настораживаются: зачем? а вдруг налог начислят? а вдруг еще что? Тогда разъяснял, что отвечать на вопрос всё равно нужно, «прочерки» программа не принимает, но вот какие цифры называть — это ваше право, никто пересчитывать деревья и перемерять комнаты не будет», — рассказывает Виталий. Удивительно, что при таком недоверии к вопросам анкеты особой бдительности к личности самого переписчика никто не проявлял: только пару человек за все десять дней попросили показать поближе удостоверение. И еще одно наблюдение сделал Виталий: если на вопросы материального порядка не все отвечали охотно, то пообщаться просто, что называется, за жизнь, были не прочь многие. Бабушек, к примеру, вопросы анкеты наталкивали на воспоминания о том, как было, как жилось в прежние времена; приезжие рассказывали, как в свое время обосновались в Глуске.

Как филолог я не могла не спросить у Виталия Турлыко, какие языки выбирали респонденты на его участке. Оказалось, что родным в основном называли белорусский, а тот, на котором говорят, — смешанный, трасянка.

Перепись закончилась, переписчики сделали свое дело, теперь за него взялись статистики. Легко ли было? Интересно ли? Да, трудности встречались, но неразрешимых не было. Бывало, что к вечеру уставал и морально, и физически, зато изучил Глуск вдоль и поперек. Общения с новыми людьми в этот месяц хватило, может, и с избытком, зато успел соскучиться по работе и приобрел колоссальный опыт. Плюсы и минусы можно найти в любом деле, главное — на чем именно ты сделаешь акцент, считает Виталий. Лично для себя в этой переписной кампании он выбрал позитив.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото Анны АВТУХОВОЙ

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инженер по охране труда Глусского лесхоза Виталий Турлыко переписчиком стал неожиданно для себя. Это значит, что добровольцем не напрашивался, но когда услышал...
 
Новости дня
Новости общества
 
РУП «Белоруснефть-Особино» – самое большое валообразующее сельхозпредприятие в Буда-Кошелевском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика