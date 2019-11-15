«Приоритет - отечественным производителям». В суде по «делу медиков» выступил замминистра

Источник материала: Tut.by

Замминистра здравоохранения Вячеслав Шило рассказал во время допроса в суде по делу бывшего начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилы Реутской, как регистрируются лекарства, могла ли обвиняемая лоббировать интересы бизнесменов и почему приоритет отдается белорусским препаратам.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Замминистра здравоохранения Вячеслав Шило — последний свидетель, которого в суде Фрунзенского района Минска допросили по делу бывшего начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилы Реутской. Ее обвиняют в получении взяток на сумму в 48 500 рублей . По версии следствия, Реутская лоббировала интересы частных структур, помогала в перерегистрации лекарств, внесении изменений и продлении регистрации, выдаче лицензии «Стимэнерджи» на фасовку и упаковку препаратов. Сама же обвиняемая полностью это отрицает: она входила в состав комиссии и ее мнение не было решающим.

Прокурор подробно спрашивает у Вячеслава Шило про структуру Министерства здравоохранения, кто и кому подчинялся, как проходила регистрация лекарств. По словам свидетеля, он курировал регистрацию препаратов и был председателем комиссии Минздрава.

— В состав комиссии входит 25 человек. Это наиболее опытные, имеющие вес в системе здравоохранения специалисты: заведующие кафедр университетов, детские практики, главный внештатный специалист по фармакологии. Кроме того там присутствует секретарь Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, который готовит документы на регистрацию лекарственных препаратов. Также в комиссию входили специалисты этого центра — пять−шесть человек, которые формировали повестку заседания, — рассказывает в суде заместитель министра здравоохранения. — На комиссии обсуждалась каждая позиция, заслушивались экспертные заключения.

— Любой из членов комиссии мог высказать свое особое мнение по любому вопросу? — спрашивает прокурор Валерия Таратынко.

— Абсолютно любой член. Если проанализировать протоколы, были такие случаи неоднократно, — отвечает Вячеслав Шило. — (…) После решения комиссии составляется протокол, подписывается всеми членами — и на основании этого издается приказ за подписью министра. Он является основанием для выписки регистрационных удостоверений.

Если замминистра отсутствовал на комиссии, его заменяла бывший начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская или заместитель директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении.

Что же касается процедуры ввоза лекарственных средств, то действует следующая схема: сперва заявитель должен подать пакет документов в Минздрав, он направляется в Центр экспертиз и испытаний, где готовятся разрешительные материалы, и уже потом все возвращается в министерство в управление Реутской. Заключительный этап — пакет документов подписывает Вячеслав Шило.

Людмилу Реутскую также обвиняют в том, что она за взятку помогла получить мужу Ларисы Рубцовой, главы представительства французской фармацевтической компании Fic Medical, лицензию на фасовку и упаковку лекарственных средств. Свидетель Шило в курсе этой истории.

— Возникли вопросы, связанные с отказом выдачи лицензии, потому что пакет документов, на взгляд управления лицензирования, не соответствовал подходам. В соответствии с указом № 450 (Указ президента № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности». — Прим. TUT.BY) сложилась такая практика, что, прежде чем получить лицензию на производство, необходимо иметь регистрацию лекарственного препарата. Это характерно в большей степени для Республики Беларусь, но несколько лет вносились предложения по изменению данного подхода. Беларусь заключила соглашение с Евросоюзом на изменение подходов, связанных с регулирование рынка лекарственных препаратов. В частности Людмила Александровна (Реутская. — Прим. TUT.BY) была инициатором проекта БелМЕД, у нас работали два эксперта, — продолжает давать показания в суде заместитель министра здравоохранения. — И наш подход, когда сперва выдается регистрационное удостоверение, а потом лицензия на промышленное производство, вызывал у всех сомнения.

У компании «Стимэнерджи» не было лицензии на производство лекарств, они сразу хотели паковать таблетки, но управление лицензирование Минздрава отказало. Тогда бывший замминистра Игорь Лосицкий (за получение взятки осужден на 6 лет лишения свободы. — Прим. TUT.BY) расписал этот вопрос на Реутскую. Она не согласилась с отказом в лицензии, написала докладную записку и ее поддержал уже бывший заместитель министра Валерий Шевчук (за взятки и мошенничество приговорен к 6 годам лишения свободы. — Прим. TUT.BY). И тогда этот вопрос вынесли на коллегию Минздрава, «Стимэнерджи» получило лицензию. Продолжает ли дальше компания работать на рынке, Вячеслав Шило не смог ответить.

— Вячеслав Дмитриевич, — обратилась обвиняемая из клетки к заместителю министра. — По поводу импортозамещения. Была ли эта политика всего министерства? Были ли перед нами поставлены задачи помогать отечественным производителям?

— Политика импортозамещения присутствует во всех сферах, это не секрет. Приоритет — отечественный производитель, поэтому задачи были поставлены, чтобы наша фармпромышленность развивалась. Вместе с тем, президент говорил, что все лекарственные препараты должны быть на рынке страны. Мы решали эти вопросы взвешенно, никаких больших перекосов не было, — отвечает Вячеслав Шило.

Людмилу Реутскую он назвал опытным и грамотным специалистом, под ее управлением готовились нормативно-правовые акты о лекарственных препаратах и никогда не было никаких сомнений в ее профессионализме. Бывший заместитель здравоохранения Василий Жарко также проходит по делу свидетелем, но в суд он не пришел.

В понедельник, 18 ноября, Людмила Реутская выступит с последним словом. Накануне прокурор попросил признать ее виновной по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 209 УК (Мошенничество) и приговорить к 7 годам лишения свободы. По версии следствия, в качестве взяток Реутская получала от представителей коммерческих структур вино, сыр, цветы, золотые сережки, конфеты, деньги, а также дважды ужинала с коллегами за чужой счет в ресторане и делала спа-процедуры, которые оплатил знакомый. Вину Реутская признает частично.