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На неопределенный срок: термин введения в Беларуси биометрического паспорта отложили

16.11.2019 13:19 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Выдача гражданам Беларуси биометрических паспортов снова откладывается на неопределенный срок. 

Как сообщает TUT.by cо ссылкой на замминистра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности Николая Мельниченко, озвученные ранее сроки введения биометрических документов перенесены. Представитель МВД сообщил, что это произошло из-за технических нюансов.

«По техническим причинам сроки, скорее всего, перенесутся. Ведомство согласовывает определенные вопросы, все связано с технической составляющей», — заявил он.

Отметим, что сроки введения биометрических паспортов переносятся в Беларуси не в первый раз. Ранее сообщалось, что МВД планирует начать широкомасштабную выдачу ID-карт и биометрических паспортов гражданам Республики Беларусь для выезда за границу уже с 1 января 2020 года. До этого срок также неоднократно переносили.

Введение биометрического паспорта планировалось в стране не один год. Впервые про него заговорили еще в 2007 году, пообещав начать выдачу таких паспортов в течение 3-4 лет.

 
 
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Выдача гражданам Беларуси биометрических паспортов снова откладывается на неопределенный срок. 
 
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