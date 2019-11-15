На неопределенный срок: термин введения в Беларуси биометрического паспорта отложили

Выдача гражданам Беларуси биометрических паспортов снова откладывается на неопределенный срок.

Как сообщает TUT.by cо ссылкой на замминистра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности Николая Мельниченко, озвученные ранее сроки введения биометрических документов перенесены. Представитель МВД сообщил, что это произошло из-за технических нюансов.

«По техническим причинам сроки, скорее всего, перенесутся. Ведомство согласовывает определенные вопросы, все связано с технической составляющей», — заявил он.

Отметим, что сроки введения биометрических паспортов переносятся в Беларуси не в первый раз. Ранее сообщалось, что МВД планирует начать широкомасштабную выдачу ID-карт и биометрических паспортов гражданам Республики Беларусь для выезда за границу уже с 1 января 2020 года. До этого срок также неоднократно переносили.