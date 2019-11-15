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На неопределенный срок: термин введения в Беларуси биометрического паспорта отложили
16.11.2019 13:19 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Выдача гражданам Беларуси биометрических паспортов снова откладывается на неопределенный срок.
Как сообщает
«По техническим причинам сроки, скорее всего, перенесутся. Ведомство согласовывает определенные вопросы, все связано с технической составляющей», — заявил он.
Отметим, что сроки введения биометрических паспортов переносятся в Беларуси не в первый раз. Ранее сообщалось, что МВД
Введение биометрического паспорта планировалось в стране не один год. Впервые про него
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Выдача гражданам Беларуси биометрических паспортов снова откладывается на неопределенный срок.
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