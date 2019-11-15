«Якобы ему бросали взятку на землю и уезжали». Замначальника локомотивного депо обвиняют в коррупции

Источник материала: Tut.by

Сергей Скибицкий проработал в локомотивном депо Бреста больше 15 лет: занимал должности от слесаря до заместителя начальника. В июне 2019 года к нему пришли с обыском и задержали по подозрению в получении взяток. Обвинение строится на показаниях машиниста: он был третьим посредником в передаче денег — якобы бросал их на землю и уезжал. Скибицкий вину не признал и отказался уволиться «по собственному желанию».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Историю Сергея Скибицкого рассказывает его супруга Марина. После того, как Сергей три месяца провел в СИЗО, его перевели под домашний арест, и из-за ограничений общаться с журналистами он не может.

Марина вспоминает, что муж пришел работать в локомотивное депо в 2002 году — был слесарем, помощником машиниста, машинистом, инструктором, а в 2011 году его назначили заместителем начальника по эксплуатации.

— Можно сказать, что муж был фанатом своей работы, — говорит жена. — Он мог и ночью, если надо, подняться, и на выходных. С коллективом у него отношения были хорошие. Иногда я даже упрекала его, что он слишком человечно относится, руководителю все-таки нужно быть построже. Замечений по работе не было. Беда пришла летом 2019 года.

По словам Марины, ей было известно от мужа, что весной его подчиненных вызывали в органы. Так что Сергей тоже ждал, что его рано или поздно будут опрашивать. Однако не предполагал, что сам станет фигурантом уголовного дела.

— Его несколько раз вызывало к себе руководство. Говорили, чтобы написал заявление на увольнение по собственному желанию. Мол, силовики постоянно приходят в депо, а проблем никто не хочет, — вспоминает собеседница. — Но Сергей отказался, сказал: "Почему я должен уходить с работы, если ничего не нарушал?".

В июне в рабочий кабинет Сергея Скибицкого пришли с обыском, его супругу в это же время попросили подъехать в квартиру, где тоже все обыскали.

— Ничего такого, что говорило бы о том, что муж брал взятки, у нас не нашли, — говорит Марина. — Сергея сразу же задержали. Сначала на трое суток поместили в изолятор временного содержания. Адвокат после первого допроса сказал, что против мужа ничего нет, вскоре его должны отпустить. Но через десять дней ему предъявили обвинение в получении взяток и перевели в следственный изолятор.

Согласно обвинению, в период с 1 января 2018 года по 28 февраля 2019 года Сергей Скибицкий получил от машиниста Шпилева 180 долларов и помощника машиниста Герасимчика 40 долларов за то, что включит их в график работы по маршруту Брест — Малашевичи (Польша) — Брест. Речь идет о грузовых тепловозах, которые по прибытии в Польшу перегружаются на польские составы — из-за разной ширины колеи. Работать на этом направлении проще, потому что в движении находишься полтора-два часа, все остальное время стоишь, а оплата идет как за полный рабочий день.

— Сергея обвиняют в том, что машинист Шпилев и помощник машиниста Герасимчик передали взятки Сергею — но не лично, а через нескольких посредников, — говорит Марина. — Последний в этой цепочке — машинист Власюк. Дата, время и место передачи денег не зафиксированы. Власюк говорит, что подъезжал к нашему дому, встречался с Сергеем во дворе, потом просто бросал деньги на землю и уезжал. На вопрос, видел ли он, что мой муж поднимал эти деньги и забирал себе, свидетель сказал, что не знает. Тем не менее мужа обвиняют в совершении преступления.

Семья Скибицких живет по соседству с сыном ключевого свидетеля Власюка, их буквально разделяет стена.

— Власюк, конечно, регулярно приезжал к сыну, иногда по нескольку раз в день. И жена его тоже тут бывает. Насколько нам известно, его телефон проверили, установили, что он часто был в районе нашего дома — якобы это свидетельствует о частых встречах Сергея и Власюка. Но никаких специальных встреч у них не было, разве что случайно пересекались во дворе, по-соседски. Дружбы между ними тоже никакой не было — Власюку лет 60, наверное, моему Сергею — 36.

Марина говорит, что мужу не раз настойчиво предлагали признать вину, но он настаивает на своей невиновности.

— Мы писали жалобы, куда только можно: в прокуратуру, Следственный комитет, Администрацию президента, — перечисляет супруга. — Как можно обвинять человека, посадить его в СИЗО, когда нет ни одного внятного доказательства? Все только на словах. Никто даже не объясняет, в чем был смысл создавать такую сложную «схему» передачи денег! Тем более что машинисты, которые якобы давали деньги, и до, и после того работали как на польском, так и на белорусском направлениях — никто для них исключений не делал.

Руководство Брестского локомотивного депо пока воздерживается от комментариев.

TUT.BY поговорил с коллегами Сергея Скибицкого, которые давно знают его по работе. Они рассказали, что отношение к Скибицкому в коллективе было хорошее.

— Он мог наказать человека, но всегда за дело, — рассказал коллега обвиняемого. — Сомневаюсь, что он брал взятки: кто будет так подставляться в наше время… Скибицкий хорошо знал свою работу, а должность у него не простая, на его место сейчас желающих немного — то людей не хватает, то поезда нужны дополнительные…

Мы поинтересовались, замечали ли коллеги, что машинист и помощник машиниста, которые, по версии следствия, передавали взятки, стали чаще работать на польском направлении.

— У нас нет такой практики, что один человек постоянно ездит по одному маршруту. Постоянно ротация. Человек 60 визы имеют, вот их и назначают, — пояснил один из работников депо.

Предварительное расследование по делу Сергея Скибицкого продолжается. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму 220 долларов, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы (ч.1 ст. 430 УК). В обвинении отмечено, что по делу нет обстоятельств, отягощающих вину, зато есть смягчающее — маленький ребенок в семье.

Получить оперативный комментарий по делу в УСК по Брестской области TUT.BY не удалось.

Кстати, в октябре 2019 года в Молодечно за получение взятки был задержан заместитель начальника локомотивного депо — но его взяли с поличным, при получении 300 рублей (возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 430 УК). В УСК по Минской области отказались прокомментировать ход этого дела.