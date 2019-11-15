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У могилевчанки начал требовать деньги пьяный прохожий с ножом. И она не растерялась!

16.11.2019 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за разбой возбудили в отношении могилевчанина. Пьяный мужчина угрожал ножом и требовал деньги у 61-летней женщины, которая оказалась у него на пути — просто сидела на скамье, рассказали в СК. Но она не растерялась!


Фото: sk.gov.by

По данным следствия, 61-летняя женщина сидела на скамье в Театральном сквере вечером 13 ноября. В районе 19 часов к ней подошел пьяный мужчина, начала угрожать и требовать деньги. В руке у него был нож, который он держал около могилевчанки.

Но та не растерялась: отвлекла мужчину разговором, вышла с ним на более оживленную улицу, постепенно удалилась на безопасное расстояние и сообщила о злоумышленнике в милицию.

Нападавшего оперативно задержали. Оказалось, что ему 29 лет и он ранее был судим за разбой и кражу.

Силовики изъяли нож, в отношении мужчины возбудили уголовное дело за разбой, совершенный повторно. Подозреваемый под стражей.

Следствие ищет очевидцев, которые могли видеть обстоятельства разбоя 13 ноября, и просит позвонить их по телефонам: (8 0222) 23−05−00 или 29−80−81.

 
 
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61-летняя женщина не только смогла «обезвредить» мужчину, но и быстро вызвала милицию, чтобы мужчину задержали.
 
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