Ольга Сотник: «Главная задача наблюдателя – проследить, чтобы выборы прошли без нарушений»

Источник материала: Единство

– Ольга Юрьевна, первый ли это ваш опыт в качестве наблюдателя?

– Нет, до этого я уже была наблюдателем два раза, в этом году меня также выбрали на собрании, и я в очередной раз, уже имея опыт этой деятельности, окунулась в работу.

– Как вы считаете, какова основная задача наблюдателя?

– Исходя из опыта, могу сказать, что главная наша задача состоит в том, чтобы выборы состоялись. Мы должны проследить, чтобы они прошли без нарушений, достойно. Работая в коллективах, мы не навязываем никому свое мнение, никого не заставляем, а просто объясняем, что это очень важное политическое событие в нашей стране и каждый должен прийти на участок и сделать свой выбор.

– Случались ли уже какие-нибудь нарушения или непредвиденные ситуации?

– Я присутствовала и на опечатке урн для голосования, и периодически нахожусь на участке, как и другие наблюдатели. Могу сказать, что пока никаких нарушений выявлено не было.

– Скажите, обращаются ли к вам избиратели за помощью?

– Пока у избирателей вопросов в ходе голосования не возникало. Тем более, в этом году наш объединенный профсоюз Борисовского района разработал справочник наблюдателя, в котором есть ответы на различные вопросы, связанные с выборами, а также даны советы избирателям. Кроме этого, мы всегда можем связаться с коллегами и при необходимости получить от них квалифицированную помощь.

– Какие-нибудь акции или сюрпризы для избирателей на вашем участке предусмотрены?

–Да, стало доброй традицией вручать сувенир первому избирателю, а также тем, кто голосует впервые.

– Как вы относитесь к досрочному голосованию?

– На мой взгляд, досрочное голосование очень помогает, если у людей по разным причинам не получается прийти на участок в день выборов. К примеру, я, понимая, что 17 ноября буду занята на участке, а также накануне буду участвовать в подготовке к этому событию, решила не оттягивать момент и уже проголосовала. Считаю, что участие в выборах – это долг каждого гражданина республики.

– Спасибо за беседу.

Беседовала Татьяна САКОВИЧ, фото автора