Никита Кузнецов: «Молодому поколению очень важно выразить свою гражданскую позицию»

Источник материала: Единство

Избирательный участок №19/62 размещается в здании борисовской СШ №18 и уже в 16.30 здесь наблюдается оживление: число граждан, желающих выразить свое волеизъявление, увеличивается.

Члены комиссии сообщают, что за первые два дня досрочного голосования свой выбор сделали 206 избирателей, среди которых есть и пожилые граждане, и молодежь, многие приходят голосовать семьями.

Молодой работник УП «Жилье» Никита Кузнецов пришел на выборы впервые. Когда отправил заполненный бюллетень в урну для голосования, в торжественной обстановке получил памятный подарок из рук председателя избирательной комиссии Валентины Шутко.

– Голосовать впервые волнительно. Считаю, что молодому поколению очень важно выразить свою гражданскую позицию. Уверен, что на ход избирательной кампании влияет каждый голос, а значит, и мое решение имеет значение.

Напоминаем, что досрочное голосование про­длится до субботы 16 ноября. Участки в эти дни работают с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Все остальные смогут проголосовать в основной день выборов – 17 ноября.

Татьяна САКОВИЧ, фото автора



