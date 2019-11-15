Сотрудники Дубровенского РОЧС проверяют исправность печного оборудования

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Отопительный сезон набирает обороты в зависимости от понижения температуры. Как показывает статистика, больше половины пожаров приходится на частный сектор, а неисправные печи – их причина.

По состоянию на 14.11.19 территории Дубровенском районе произошло 18 пожаров на которых погиб 1 человек за аналогичный период произошло 16 пожаров с двумя погибшими, что указывает на рост чрезвычайных ситуаций в нашем районе.

На этот раз сотрудники РОЧС отправились в запланированный рейд по проверке безопасной эксплуатации отопительных печей в аг. Еремеевщина вместе с корреспондентом газеты «Дняпроўская праўда».

В ходе обследования домовладений при выявлении нарушений с их хозяевами были проведены инструктажи, а также вручены рекомендации по устранению нарушений выявленных в ходе обследований.

Уважаемые жители Дубровенского района, используйте только исправные отопительные печи. И помните ваша безопасность в ваших руках.

Напоминаем, что сейчас проходят мероприятия в рамках республиканской акции «Не прожигай свою жизнь», направленной на предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении.

Сотрудники РОЧС рекомендуют жителям Дубровенского района, быть внимательными в вопросах собственной безопасности, проявить заботу к тем, кто находится рядом: ведь люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в постели в состоянии алкогольного опьянения, ставят под угрозу не только себя, но и окружающих.

Нельзя пренебрегать правилами безопасности, проявлять беспечность и небрежность в обращении с огнём при курении. Возможно, общее неравнодушие спасёт чью-то жизнь.

Елена КОРСАКОВА