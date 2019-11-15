А вы заплатили налоги?

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Отдел по работе с плательщиками по Дубровенскому району напоминает, что 15 ноября наступает срок уплаты налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки.

В связи с этим, предлагаем гражданам, имеющим во владении, в пользовании, собственности либо в аренде земельные участки, а также более одной квартиры, жилые дома, дачи, гаражи и другие строения, в ближайшее время произвести уплату в бюджет причитающихся платежей.

Уплатить платежи можно через платежную систему ЕРИП, банковские и почтовые отделения, сельские (поселковые) Советы, а также воспользовавшись услугой «Интернет-банкинг» либо личный кабинет плательщика.

Физические лица – члены гаражных кооперативов и садоводческих товариществ могут внести платежи в кассу этих организаций.