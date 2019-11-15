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А вы заплатили налоги?

16.11.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

А вы заплатили налоги?

Отдел по работе с плательщиками по Дубровенскому району напоминает, что 15 ноября наступает срок уплаты налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки.
В связи с этим, предлагаем гражданам, имеющим во владении, в пользовании, собственности либо в аренде земельные участки, а также более одной квартиры, жилые дома, дачи, гаражи и другие строения, в ближайшее время произвести уплату в бюджет причитающихся платежей.
Уплатить платежи можно через платежную систему ЕРИП, банковские и почтовые отделения, сельские (поселковые) Советы, а также воспользовавшись услугой «Интернет-банкинг» либо личный кабинет плательщика.
Физические лица – члены гаражных кооперативов и садоводческих товариществ могут внести платежи в кассу этих организаций.

 
 
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Отдел по работе с плательщиками по Дубровенскому району напоминает, что 15 ноября наступает срок уплаты налога на недвижимость, земельного налога
 
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