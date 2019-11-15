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На Дубровенщине идёт досрочное голосование

16.11.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

На Дубровенщине идёт досрочное голосование

До главного политического события 2019 г. — выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва — остаются считанные дни. 12 ноября в стране началось досрочное голосование.
Досрочное голосование на выборах — распространенная практика в мире.
В Беларуси на выборах образован 5 831 избирательный участок. Досрочное голосование не будет проводиться на тех, что созданы в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и в других организациях здравоохранения, которые оказывают медпомощь в условиях стационара.
Согласно календарному плану выборов проголосовать досрочно можно будет по 16 ноября включительно. Избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.
Для получения бюллетеня избирателю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, водительское удостоверение, служебное удостоверение работника госоргана (организации), пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида при наличии в нем фотографии, студенческий билет, справка органа внутренних дел, подтверждающая личность гражданина в случае утраты (хищения) паспорта).


На Дубровенщине идёт досрочное голосование


На Дубровенщине идёт досрочное голосование


На Дубровенщине идёт досрочное голосование

Ровно в 10.00 на Дубровенщине были открыты избирательные участки и комиссии приступили к работе. В Дубровенском районе голосование будет проходить на 14 избирательных участках. В Сенненском избирательном округе №30, в состав которого входит и Дубровенский район, в бюллетени для голосования включены 6 кандидатов, претендующих на один депутатский мандат.
По данным ЦИК, в Беларуси и за ее пределами насчитывается почти 6,9 млн избирателей.
Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.


На Дубровенщине идёт досрочное голосование


На Дубровенщине идёт досрочное голосование


На Дубровенщине идёт досрочное голосование

Светлана ШУРПАКОВА.

 
 
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До главного политического события 2019 г. — выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва — остаются считанные
 
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