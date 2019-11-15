16 ноября — Всемирный день терпимости

Источник материала: Полымя





Каким мы, родители, мечтаем видеть собственного ребёнка? Не стоит отрицать, что хорошо, если бы он стал смелым, умным, уверенным в своих силах, талантливым и, конечно, счастливым. Вряд ли кто-то из нас будет протестовать против такого списка добродетелей, ведь никто не желает себе одинокой и печальной старости. Мы понимаем, как важно, чтобы ребёнок умел любить и быть любимым, чувствовал себя комфортно в семье, в учебном учреждении, при общении со сверстниками и взрослыми.

А знаете ли вы, что доброта — основа воспитания, на которой строится отношение к миру и людям. Она не бывает избирательной. Добрый ребёнок или не очень — зависит от нашего воспитания. Маленькие дети очень чувствительны к доброте и, наоборот, к несправедливости. Первоочередная задача взрослых здесь — не уничтожить врожденную детскую чуткость и доверие, не научить их обману и цинизму.

Как помочь малышу строить гармоничные отношения в коллективе, научить взаимодействовать без конфликтов и проблем? С чего же начать?

Будьте примером

Можно долго говорить ребенку, как делать, как себя вести, и он не всегда услышит. Но стоит лишь раз сделать, как он запомнит. Если вы решили дать понять, что такое доброта, начните с себя. Проявляйте это качество по отношению к окружающим, будьте терпимы и доброжелательны. Ребенку легче скопировать поведение, чем понять, что не нужно как-то себя вести.

Научите заботиться о других

В первую очередь нужно приучать ребёнка быть внимательным к родным. Помогать Вам по дому, выполняя посильные дела: нести часть покупок из магазина, вытирать пыль, пылесосить и пробовать мыть полы- это доступно даже дошкольнику.

Появление в доме младшего ребёнка – тоже отличный повод научиться проявлять заботу. Пусть ребёнок поможет маме с братиком или сестричкой: поиграет с ним, поделится игрушками. Заботясь о малыше, старший ребёнок учится оказывать помощь, откликаться, быть чутким к переживаниям окружающих.

Учите совершать хорошие поступки. Устраивайте приятные сюрпризы знакомым: подарить кому-то букетик дачных цветов, угостить ребят во дворе домашним печеньем, отнести ненужные вещи и игрушки в детский дом, сделать открытку с пожеланиями кому-либо, разучить песенку для бабушки. Лучше всего – когда у ребёнка появится привычка делать приятные сюрпризы людям просто так и своими руками.

Самое главное в воспитании – приучить ребенка получать удовольствие от того, что он оказывает помощь или заботится о ком-то.

Идеальный мир начинается с нас самих, мы можем сохранять или даже приумножать его красоту или уничтожать ее. Чем больше людей начнут проявлять доброту, чем больше детей и взрослых осознают, что именно этого качества не хватает сегодня в наших сердцах, тем уютнее и прекраснее станет наша жизнь.

Начните менять себя, чтобы стать идеальным примером своим детям. Ребёнок будет открытым миру и толерантным, если в своей семье он будет с рождения ощущать доброту и уважение друг другу, понимание и спокойствие. Быть толерантным – это значит воспринимать мир во всём богатстве и разнообразии. Учите детей быть именно такими, ведь открывая свое сердце, мы наполняем его любовью, счастьем. Пусть в душе торжествует доброта, которая в каждом из нас.

Галина КУЗЬМИЧ, педагог-психолог Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Кореличского района