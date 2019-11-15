ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

16 ноября — Всемирный день терпимости

16.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

16 ноября — Всемирный день терпимости

Каким мы, родители, мечтаем видеть собственного ребёнка? Не стоит отрицать, что хорошо, если бы он стал смелым, умным, уверенным в своих силах, талантливым и, конечно, счастливым. Вряд ли кто-то из нас будет протестовать против такого списка добродетелей, ведь никто не желает себе одинокой и печальной старости. Мы понимаем, как важно, чтобы ребёнок умел любить и быть любимым, чувствовал себя комфортно в семье, в учебном учреждении, при общении со сверстниками и взрослыми.
А знаете ли вы, что доброта — основа воспитания, на которой строится отношение к миру и людям. Она не бывает избирательной. Добрый ребёнок или не очень — зависит от нашего воспитания. Маленькие дети очень чувствительны к доброте и, наоборот, к несправедливости. Первоочередная задача взрослых здесь — не уничтожить врожденную детскую чуткость и доверие, не научить их обману и цинизму.
Как помочь малышу строить гармоничные отношения в коллективе, научить взаимодействовать без конфликтов и проблем? С чего же начать?
Будьте примером
Можно долго говорить ребенку, как делать, как себя вести, и он не всегда услышит. Но стоит лишь раз сделать, как он запомнит. Если вы решили дать понять, что такое доброта, начните с себя. Проявляйте это качество по отношению к окружающим, будьте терпимы и доброжелательны. Ребенку легче скопировать поведение, чем понять, что не нужно как-то себя вести.
Научите заботиться о других
В первую очередь нужно приучать ребёнка быть внимательным к родным. Помогать Вам по дому, выполняя посильные дела: нести часть покупок из магазина, вытирать пыль, пылесосить и пробовать мыть полы- это доступно даже дошкольнику.
Появление в доме младшего ребёнка – тоже отличный повод научиться проявлять заботу. Пусть ребёнок поможет маме с братиком или сестричкой: поиграет с ним, поделится игрушками. Заботясь о малыше, старший ребёнок учится оказывать помощь, откликаться, быть чутким к переживаниям окружающих.
Учите совершать хорошие поступки. Устраивайте приятные сюрпризы знакомым: подарить кому-то букетик дачных цветов, угостить ребят во дворе домашним печеньем, отнести ненужные вещи и игрушки в детский дом, сделать открытку с пожеланиями кому-либо, разучить песенку для бабушки. Лучше всего – когда у ребёнка появится привычка делать приятные сюрпризы людям просто так и своими руками.
Самое главное в воспитании – приучить ребенка получать удовольствие от того, что он оказывает помощь или заботится о ком-то.
Идеальный мир начинается с нас самих, мы можем сохранять или даже приумножать его красоту или уничтожать ее. Чем больше людей начнут проявлять доброту, чем больше детей и взрослых осознают, что именно этого качества не хватает сегодня в наших сердцах, тем уютнее и прекраснее станет наша жизнь.
Начните менять себя, чтобы стать идеальным примером своим детям. Ребёнок будет открытым миру и толерантным, если в своей семье он будет с рождения ощущать доброту и уважение друг другу, понимание и спокойствие. Быть толерантным – это значит воспринимать мир во всём богатстве и разнообразии. Учите детей быть именно такими, ведь открывая свое сердце, мы наполняем его любовью, счастьем. Пусть в душе торжествует доброта, которая в каждом из нас.

Галина КУЗЬМИЧ, педагог-психолог Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Кореличского района

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каким мы, родители, мечтаем видеть собственного ребёнка? Не стоит отрицать, что хорошо, если бы он стал смелым, умным, уверенным в своих
 
Новости дня
Новости общества
 
Как стать ремесленником?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика