ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обновленный закон о таможенном регулировании облегчит условия для ведения бизнеса — Юрий Сенько

16.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Обновленный закон о таможенном регулировании облегчит условия для ведения бизнеса. Такое мнение высказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько на заседании общественно-консультативного совета при ГТК, сообщили БЕЛТА в комитете.

Обновленный закон о таможенном регулировании облегчит условия для ведения бизнеса — Юрий Сенько

«Новации, предусмотренные в новой редакции закона, в максимальной степени будут обеспечивать, с одной стороны, безусловное соблюдение государственных интересов в сфере таможенного регулирования, а с другой — реализацию современных тенденций облегчения ведения бизнеса. В отношении законопроекта уже получено положительное заключение по результатам юридической экспертизы, завершается криминологическая экспертиза», — рассказал Юрий Сенько.

Новая редакция закона о таможенном регулировании — логическое продолжение работы с учетом принятия Таможенного кодекса ЕАЭС, который действует уже почти два года. В законопроекте учтены такие основополагающие моменты, как электронное декларирование, «единое окно», уполномоченные экономические операторы, свободные экономические зоны, склады временного хранения.

На заседании также обсуждались организация посттаможенного контроля, проект плана работы общественно-консультативного совета на 2020 год.

«Без внимания таможенных органов не остаются вопросы совершенствования посттаможенного контроля. И здесь должны учитываться требования современности о необходимости формирования благоприятной среды для добросовестного бизнеса, в том числе путем придания контрольной деятельности предупредительного характера и использования профилактических мер, направленных на предотвращение правонарушений», — считает Юрий Сенько.

Источник: БелТА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обновленный закон о таможенном регулировании облегчит условия для ведения бизнеса. Такое мнение высказал председатель Государственного таможенного комитета...
 
Новости дня
Новости общества
 
Штраф 225 тысяч долларов на двоих, наш долларовый миллионер и пенсионеры в колонии - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика