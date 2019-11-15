В Витебске в поле возле ТЦ «Корона» разгуливал аист

Источник материала: Tut.by

Жители Витебска заметили аиста, который не улетел с сородичами в теплые края, а разгуливал в поле напротив торгового центра «Корона» на Бешенковичском шоссе. Горожан беспокоит его судьба, пишут «Витьбичи».



Иллюстративное фото

На месте неделю назад побывали сотрудники городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Они установили, что птица вполне здорова и сильна.

— Пока птица летает и двигается без проблем, мы не вмешиваемся, — говорит начальник инспекции Валерий Фандо. — Мы также не кормим таких птиц, потому что они привыкают к подкормке и не будут пытаться отлететь в теплые регионы, когда наступят морозы и выпадет снег. Предположительно, оставшийся аист — молодая птица, она не успела развиться полностью и своевременно улететь. Но есть вероятность, что она еще отправится на зимовку.

Позже экологи снова приезжали на поле, но уже не обнаружили аиста. Признаков борьбы с каким-либо хищником — тоже. Есть надежда, что птица все же улетела в теплые края.