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В Витебске в поле возле ТЦ «Корона» разгуливал аист
16.11.2019 16:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Витебска заметили аиста, который не улетел с сородичами в теплые края, а разгуливал в поле напротив торгового центра «Корона» на Бешенковичском шоссе. Горожан беспокоит его судьба,
На месте неделю назад побывали сотрудники городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Они установили, что птица вполне здорова и сильна.
— Пока птица летает и двигается без проблем, мы не вмешиваемся, — говорит начальник инспекции Валерий Фандо. — Мы также не кормим таких птиц, потому что они привыкают к подкормке и не будут пытаться отлететь в теплые регионы, когда наступят морозы и выпадет снег. Предположительно, оставшийся аист — молодая птица, она не успела развиться полностью и своевременно улететь. Но есть вероятность, что она еще отправится на зимовку.
Позже экологи снова приезжали на поле, но уже не обнаружили аиста. Признаков борьбы с каким-либо хищником — тоже. Есть надежда, что птица все же улетела в теплые края.
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Экологи установили, что птица - вполне здорова и сильна.
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