Вы можете помочь. Гродненский хоспис нуждается в вещах для своих подопечных

Источник материала: Tut.by

Социально-благотворительное учреждение «Центр помощи жизни» в Гродно заботится о тяжелобольных людях в хосписах областного центра, а также о пациентах стационаров сестринского ухода. Волонтеры составили список вещей, в которых нуждаются их подопечные — и вы можете им помочь.



Фото: hospicegrodno.by

Необходимые вещи можно купить самостоятельно и привезти волонтерам. Также можно оплатить заказ в интернет-магазине и указать место доставки.

Постоянно нужны продукты питания:

Кофе (растворимый, молотый)

Чай (черный, зеленый и фруктовый в пакетиках)

Сахар (в кубиках)

Вода (негазированная) 0,5 — 1,0 л

Зефир

Мармелад

Мягкое печенье

Средства гигиены:

Мочалки мягкие

Станки одноразовые, гели и бальзамы до и после бритья

Подгузники для взрослых (M, L, XL), в т.ч. подгузники-трусики

Одноразовые впитывающие пеленки 60×90 см

Гели/крема для массажа

Детский крем

Крем по уходу за кожей рук

Мыло туалетное

Туалетные воды (в том числе и пробники)

Помада гигиеническая

Влажные салфетки для ухода за лежачими больными

Ватные палочки/диски

Гипоаллергенные шампуни, кремы, зубные пасты

Бальзам для волос

Щетки и приспособления для чистки языка

Туалетная бумага (мягкая)

Бытовая химия:

Моющие/чистящие средства для ванных и туалетных комнат

Жидкое мыло

Кондиционер для белья

Стиральный порошок для машин-автоматов/ручной стирки

Другое:

Сканворды, кроссворды

Газеты, журналы

Носки (мужской р-р 42−44, женский р-р 38−40)

Постельное белье (цветное)

Полотенца

Чехлы для одежды

Пижамы

Сорочки женские

Резинки для волос

Мягкие обручи для волос

Маникюрные ножницы

Поильники (для питья)

Расчески

Пластиковые контейнеры с герметичной крышкой 400−500 мл

Вазы для цветов

Шашки, шахматы, игральные карты

Стаканчики одноразовые (пластиковые и бумажные)

Волонтеры говорят, что стараются обеспечить своим подопечным комфорт, разнообразить питание и просто порадовать чем-нибудь приятным. Поэтому в центре всегда рады сезонным овощам и фруктам, а также домашней выпечке.

Всю необходимую информацию можно получить по телефонам:

+375(29) 881−82−34, 8(0152) 52−67−13 или по электронной почте life-care-center@yandex.by