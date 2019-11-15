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Вы можете помочь. Гродненский хоспис нуждается в вещах для своих подопечных

16.11.2019 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Социально-благотворительное учреждение «Центр помощи жизни» в Гродно заботится о тяжелобольных людях в хосписах областного центра, а также о пациентах стационаров сестринского ухода. Волонтеры составили список вещей, в которых нуждаются их подопечные — и вы можете им помочь.


Фото: hospicegrodno.by

Необходимые вещи можно купить самостоятельно и привезти волонтерам. Также можно оплатить заказ в интернет-магазине и указать место доставки.

Постоянно нужны продукты питания:

  • Кофе (растворимый, молотый)
  • Чай (черный, зеленый и фруктовый в пакетиках)
  • Сахар (в кубиках)
  • Вода (негазированная) 0,5 — 1,0 л
  • Зефир
  • Мармелад
  • Мягкое печенье

Средства гигиены:

  • Мочалки мягкие
  • Станки одноразовые, гели и бальзамы до и после бритья
  • Подгузники для взрослых (M, L, XL), в т.ч. подгузники-трусики
  • Одноразовые впитывающие пеленки 60×90 см
  • Гели/крема для массажа
  • Детский крем
  • Крем по уходу за кожей рук
  • Мыло туалетное
  • Туалетные воды (в том числе и пробники)
  • Помада гигиеническая
  • Влажные салфетки для ухода за лежачими больными
  • Ватные палочки/диски
  • Гипоаллергенные шампуни, кремы, зубные пасты
  • Бальзам для волос
  • Щетки и приспособления для чистки языка
  • Туалетная бумага (мягкая)

Бытовая химия:

  • Моющие/чистящие средства для ванных и туалетных комнат
  • Жидкое мыло
  • Кондиционер для белья
  • Стиральный порошок для машин-автоматов/ручной стирки

Другое:

  • Сканворды, кроссворды
  • Газеты, журналы
  • Носки (мужской р-р 42−44, женский р-р 38−40)
  • Постельное белье (цветное)
  • Полотенца
  • Чехлы для одежды
  • Пижамы
  • Сорочки женские
  • Резинки для волос
  • Мягкие обручи для волос
  • Маникюрные ножницы
  • Поильники (для питья)
  • Расчески
  • Пластиковые контейнеры с герметичной крышкой 400−500 мл
  • Вазы для цветов
  • Шашки, шахматы, игральные карты
  • Стаканчики одноразовые (пластиковые и бумажные)

Волонтеры говорят, что стараются обеспечить своим подопечным комфорт, разнообразить питание и просто порадовать чем-нибудь приятным. Поэтому в центре всегда рады сезонным овощам и фруктам, а также домашней выпечке.

Всю необходимую информацию можно получить по телефонам:
+375(29) 881−82−34, 8(0152) 52−67−13 или по электронной почте life-care-center@yandex.by

 
Теги: Гродно
 
 
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Волонтеры составили список вещей, в которых нуждаются их подопечные. Любой желающий может помочь.
 
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