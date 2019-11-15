Вы можете помочь. Гродненский хоспис нуждается в вещах для своих подопечных

Социально-благотворительное учреждение «Центр помощи жизни» в Гродно заботится о тяжелобольных людях в хосписах областного центра, а также о пациентах стационаров сестринского ухода. Волонтеры составили список вещей, в которых нуждаются их подопечные — и вы можете им помочь.
Необходимые вещи можно купить самостоятельно и привезти волонтерам. Также можно оплатить заказ в интернет-магазине и указать место доставки.
Постоянно нужны продукты питания:
Кофе (растворимый, молотый)
Чай (черный, зеленый и фруктовый в пакетиках)
Сахар (в кубиках)
Вода (негазированная) 0,5 — 1,0 л
Зефир
Мармелад
Мягкое печенье
Средства гигиены:
Мочалки мягкие
Станки одноразовые, гели и бальзамы до и после бритья
Подгузники для взрослых (M, L, XL), в т.ч. подгузники-трусики
Одноразовые впитывающие пеленки 60×90 см
Гели/крема для массажа
Детский крем
Крем по уходу за кожей рук
Мыло туалетное
Туалетные воды (в том числе и пробники)
Помада гигиеническая
Влажные салфетки для ухода за лежачими больными
Ватные палочки/диски
Гипоаллергенные шампуни, кремы, зубные пасты
Бальзам для волос
Щетки и приспособления для чистки языка
Туалетная бумага (мягкая)
Бытовая химия:
Моющие/чистящие средства для ванных и туалетных комнат
Жидкое мыло
Кондиционер для белья
Стиральный порошок для машин-автоматов/ручной стирки
Другое:
Сканворды, кроссворды
Газеты, журналы
Носки (мужской р-р 42−44, женский р-р 38−40)
Постельное белье (цветное)
Полотенца
Чехлы для одежды
Пижамы
Сорочки женские
Резинки для волос
Мягкие обручи для волос
Маникюрные ножницы
Поильники (для питья)
Расчески
Пластиковые контейнеры с герметичной крышкой 400−500 мл
Вазы для цветов
Шашки, шахматы, игральные карты
Стаканчики одноразовые (пластиковые и бумажные)
Волонтеры говорят, что стараются обеспечить своим подопечным комфорт, разнообразить питание и просто порадовать чем-нибудь приятным. Поэтому в центре всегда рады сезонным овощам и фруктам, а также домашней выпечке.
Всю необходимую информацию можно получить по телефонам:
+375(29) 881−82−34, 8(0152) 52−67−13 или по электронной почте life-care-center@yandex.by