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Жители столичного микрорайона Сухарево обратились к нам на горячую телефонную линию
16.11.2019 15:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИх волнует развитие инфраструктуры во дворах. Детям не хватает игровых площадок, а родителям парковочных мест. Проблема эта типичная для многих спальных районов Минска. Учитываются ли пожелания жителей во время разработки детального плана застройки города?
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Их волнует развитие инфраструктуры во дворах. Детям не хватает игровых площадок, а родителям парковочных мест. Проблема эта типичная для многих спальных районов...
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