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От смартфонов до скутеров. В Жлобине подросток вскрыл сейф родителей - и завалил друзей подарками
16.11.2019 16:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жлобине подросток добрался до родительского сейфа — и потратил деньги на подарки друзьям. Подробности
3 ноября в милицию поступило заявление от жителей Жлобинского района: из их домашнего сейфа пропала крупная сумма денег. Кроме заявителей, в частном доме проживал и 17-летний сын одного из них.
Милиционеры изучили его образ жизни за последние месяцы — и вскрылись интересные факты. Начиная с сентября, молодой человек стал активно покупать различные товары и преподносить их в качестве подарков своим знакомым. В частности, девушки получили смартфоны, а парни — планшеты, велосипеды, скутеры.
Юноша засветился и на рынке, где тратил суммы, явно превышающие его карманные деньги.
Как выяснилось, парень подобрал цифровой ключ к сейфу — и открывал его по мере надобности.
Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.
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В Жлобине подросток добрался до родительского сейфа. Деньги тратил на подарки друзьям.
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