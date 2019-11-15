Минчанин увидел, как военные сбрасывают строительные отходы в яму. В Минобороны не согласны

Источник материала: Tut.by

«Вот такая картина среди бела дня: захораниваются покрышки, пластик, прочие отходы, вместо того чтобы вывезти все это на полигон», — написал в редакцию читатель. Он видел, как на территории, которой ведает Министерство обороны в Минске, строительный мусор сбрасывали в яму. TUT.BY расспросил в ведомстве, что это было.



На снимке видно, что у края ямы стоят военные и сотрудники жилищной службы. Фото: пользователь TUT.BY

По словам пользователя TUT.BY, история произошла в среду, 13 ноября, возле здания по улице Основателей, 14, корпус 22. Там — территория парка боевых машин Министерства обороны, на которой сотрудники Минскводоканала в тот день чинили водопровод.

— Там были большие раскопы. Военные выкапывали цистерны из-под топлива, повредился водопровод. После того как трубу починили, в яму сбросили отходы: какие-то детали автомобилей, шланги, бетонные блоки. Не видел, как покрышки выгружали, а вот строительный мусор — да, только при мне его выгрузили две машины, привозили на МАЗах. На одной фотографии видно: кузов машины подняли, чтобы сбросить в яму поддоны — так и сделали. И все это — вблизи водопровода. Как такое может быть, что такая организация не может вывезти мусор, как положено, на полигон? — удивлен собеседник.

Мужчина добавляет, что не видел, закопали яму или нет.



На вершине раскопа — те самые цистерны для топлива, которые выкопали из земли. Фото: пользователь TUT.BY



Вот о какой территории идет речь. Читатель указал место, куда свозили мусор. Скриншот: «Яндекс. Панорамы»

В пресс-службе Министерства обороны объясняют: емкости из-под топлива на территории парка боевых машин уже отслужили свой срок.

— Пришло время их достать и утилизировать — чтобы не нанести вред окружающей среде.

Мусор на фото, объясняют военные, «сложен рядом с раскопом». Строительные отходы остались после ремонта хранилища для техники.

— Его собирали рядом с КПП по двум причинам. Первое: это единственная открытая площадка в парке, где он не мешает выходу техники. Второе: оттуда его удобно вывезти. Сейчас мусор вывезен, котлованы сегодня планируют засыпать. Покрышки, которые видим на фотографии, вообще не выбрасывают. Это ценное сырье, которое сдают на переработку. Кроме того, в парке боевых машин старые покрышки используют, когда гусеничная техника выходит из части на гражданский асфальт, чтобы защитить его от повреждений.

В подтверждение того, что мусора в яме и возле нее теперь нет, военные прислали фотографии.













Напомним, в апреле этого года коммунальщики захоронили мусор прямо за окнами одного из столичных ЖЭСов. На следующий день после публикации закопанное достали.

Что говорят экологи?

Мы спросили у экологов, как вообще организации должны обращаться с отходами. В Центре экологических решений объясняют, что хранить и захоранивать их можно только в санкционированных местах — это прописано в статье 25 Закона Беларуси «Об обращении с отходами».

— Чтобы на территории юридического лица было санкционированное место для хранения отходов, юридическое лицо должно обращаться в Минприроды или в его территориальные органы. Допускается временное хранения отходов производства в целях накопления, но такие места должны быть указаны в инструкциях по обращению с отходами или согласованы с Минприроды. Просто решить, что я хочу хранить здесь свои отходы, нельзя, — рассказывает эколог, руководитель программы по отходам Центра экологических решений Евгений Лобанов.

Штрафы за нарушение регламентов прописаны в Кодексе об административных правонарушениях, для юридических лиц они могут достигать тысячи базовых величин.

— По строительному мусору в Законе «Об обращении с отходами» есть отдельная статья. Разрабатывается проектно-сметная документация, в которой определяются места для хранения таких отходов, способы перевозки. Нельзя просто закопать их у себя в котловане, в грунте.

Эколог добавляет, что норма, связанная с обращением с отходами, есть и в Кодексе о земле.

— Если вам не выдавали земельный участок для организации мусорного полигона, то захоранивать там мусор вы не имеете права. А покрышки — это вторичные материальные ресурсы, их захоронение вообще запрещено. Юрлицо должно заключить договор со специальной организацией, которая занимается их переработкой.