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В Борисове шесть деревьев примерили вязаные наряды
16.11.2019 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСогреть окружающий мир своим творчеством и раскрасить городской пейзаж. В Борисове шесть деревьев примерили вязаные наряды. Теплые аксессуары создали сотрудники центральной районной библиотеки вместе с горожанами. Одевать деревья в своеобразные свитеры стало популярным во многих странах. Разноцветной пряжей также обматывают скамейки, детские качели, фонари. Такое уличное искусство называется ярнбомбинг. Вязаные "шарфы" будут согревать деревья в Борисове и радовать горожан до прихода весны.
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Согреть окружающий мир своим творчеством и раскрасить городской пейзаж. В Борисове шесть деревьев примерили вязаные наряды. Теплые аксессуары создали сотрудники...
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