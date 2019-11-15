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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Борисове шесть деревьев примерили вязаные наряды Согреть окружающий мир своим творчеством и раскрасить городской пейзаж. В Борисове шесть деревьев примерили вязаные наряды. Теплые аксессуары создали сотрудники...

Согреть окружающий мир своим творчеством и раскрасить городской пейзаж. В Борисове шесть деревьев примерили вязаные наряды. Теплые аксессуары создали сотрудники центральной районной библиотеки вместе с горожанами. Одевать деревья в своеобразные свитеры стало популярным во многих странах. Разноцветной пряжей также обматывают скамейки, детские качели, фонари. Такое уличное искусство называется ярнбомбинг. Вязаные "шарфы" будут согревать деревья в Борисове и радовать горожан до прихода весны.