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В Полоцке прошел I Международный лесной фестиваль
16.11.2019 15:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОни мастерски работают с деревом, соревнуются в валке стволов на скорость и хорошо знают язык леса.
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Они мастерски работают с деревом, соревнуются в валке стволов на скорость и хорошо знают язык леса. Более ста представителей из Беларуси, России, Литвы, Латвии и...
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