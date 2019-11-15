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В Полоцке прошел I Международный лесной фестиваль

16.11.2019 15:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Они мастерски работают с деревом, соревнуются в валке стволов на скорость и хорошо знают язык леса.
 
 
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Они мастерски работают с деревом, соревнуются в валке стволов на скорость и хорошо знают язык леса. Более ста представителей из Беларуси, России, Литвы, Латвии и...
 
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