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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомеле строят крытый футбольный манеж Новый объект сдадут накануне Нового года. Но уже сейчас поступают заявки о проведении на нем международных детских турниров. Поэтому строители спешат. Уже...

Новый объект сдадут накануне Нового года. Но уже сейчас поступают заявки о проведении на нем международных детских турниров. Поэтому строители спешат. Уже подведены инженерные коммуникации, сделан фундамент, выложено искусственное покрытие. При этом классических стен и крыши не будет. Строители обещают новую технологическую конструкцию. Контроль температуры и давления будет целиком автоматизирован. Кстати, выделенные на это средства в большинстве именно спонсорские.