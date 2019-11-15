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В Гомеле строят крытый футбольный манеж
16.11.2019 15:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовый объект сдадут накануне Нового года. Но уже сейчас поступают заявки о проведении на нем международных детских турниров. Поэтому строители спешат. Уже подведены инженерные коммуникации, сделан фундамент, выложено искусственное покрытие. При этом классических стен и крыши не будет. Строители обещают новую технологическую конструкцию. Контроль температуры и давления будет целиком автоматизирован. Кстати, выделенные на это средства в большинстве именно спонсорские.
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Новый объект сдадут накануне Нового года. Но уже сейчас поступают заявки о проведении на нем международных детских турниров. Поэтому строители спешат. Уже...
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