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Дайджест новостей Могилевского региона
16.11.2019 15:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМогилевский роддом после реконструкции принял первых пациентов. А на областном празднике "Дожинки" чествовали лучших хлеборобов области. Восточный регион в этом году сделал ставку на озимые культуры и планирует получить колоссальную прибыль.
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Могилевский роддом после реконструкции принял первых пациентов. А на областном празднике "Дожинки" чествовали лучших хлеборобов области. Восточный регион в этом...
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