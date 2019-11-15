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Подъезды в столичных домах будут убирать по-новому
16.11.2019 15:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСо следующего года первые этажи подъездов подметать будут ежедневно. Именно здесь проходит максимальное количество людей, размещены почтовые ящики. В качестве эксперимента ежедневную уборку раньше ввели в Заводском и Фрунзенском районах столицы. Как итог в подъездах стало чище, а число жалоб от минчан уменьшилась в несколько раз.
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Со следующего года первые этажи подъездов подметать будут ежедневно. Именно здесь проходит максимальное количество людей, размещены почтовые ящики. В качестве...
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