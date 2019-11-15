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Жителям частного сектора в Ошмянах бесплатно выдают контейнеры для раздельного сбора мусора

16.11.2019 16:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С середины октября в Ошмянах жителям частного сектора города бесплатно Ошмянское РУП ЖКХ выдает по два контейнера для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает «Ашмянскі веснік».


Контейнер черного цвета предназначен для бытовых отходов, желтого — для вторичных материальных ресурсов (пластик, стекло и бумага).

Начальник участка санитарной очистки и благоустройства города Ошмянского ЖКХ Александр Клушевский рассказал, что предприятие получило 4266 контейнеров. Уже выдано 1800 контейнеров.


Раздельный сбор мусора в Ошмянах будет уже с начала нового года, когда ЖКХ приобретет специальные мусоровозы. Специалист уверен, что данное решение упростит работу коммунальщикам и поможет увеличить сбор вторичных материалов.

Пока не ясно, готовы ли жители Ошмян сортировать мусор по разным контейнерам, пока по крайней мере в частном секторе около забора стоят аккуратные контейнеры, а не мешки с мусором, который зачастую растаскивают собаки или коты.

«Не каждый человек готов сортировать мусор. Многие думают, что за них это должен делать кто-то другой. Некоторые горожане считают: отходы можно выбрасывать в общий контейнер, а на специальных пунктах сортировки разберут. Проблема в том, что из неотсортированного мусора можно извлечь в разы меньше вторсырья», — поясняет специалист.

Напомним, раньше такой эксперимент с выдачей бесплатных контейнеров стартовал в частных секторах Бобруйска, в трех районах Минска и в Могилеве всем жителям частного сектора выдают контейнеры для мусора. Такого в Беларуси больше нет">Могилеве.

Выдача контейнеров производится по адресу: ул. Чкалова, 19, с 8.00 до 18.00 ежедневно. Возможна доставка транспортом ЖКХ по заявке по телефону 115. Для получения контейнеров при себе нужно иметь паспорт.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Один предназначен для бытовых отходов, другой - для вторичных ресурсов (пластик, стекло и бумага).
 
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