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Жителям частного сектора в Ошмянах бесплатно выдают контейнеры для раздельного сбора мусора
16.11.2019 16:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С середины октября в Ошмянах жителям частного сектора города бесплатно Ошмянское РУП ЖКХ выдает по два контейнера для раздельного сбора мусора. Об этом
Контейнер черного цвета предназначен для бытовых отходов, желтого — для вторичных материальных ресурсов (пластик, стекло и бумага).
Начальник участка санитарной очистки и благоустройства города Ошмянского ЖКХ Александр Клушевский рассказал, что предприятие получило 4266 контейнеров. Уже выдано 1800 контейнеров.
Раздельный сбор мусора в Ошмянах будет уже с начала нового года, когда ЖКХ приобретет специальные мусоровозы. Специалист уверен, что данное решение упростит работу коммунальщикам и поможет увеличить сбор вторичных материалов.
Пока не ясно, готовы ли жители Ошмян сортировать мусор по разным контейнерам, пока по крайней мере в частном секторе около забора стоят аккуратные контейнеры, а не мешки с мусором, который зачастую растаскивают собаки или коты.
«Не каждый человек готов сортировать мусор. Многие думают, что за них это должен делать кто-то другой. Некоторые горожане считают: отходы можно выбрасывать в общий контейнер, а на специальных пунктах сортировки разберут. Проблема в том, что из неотсортированного мусора можно извлечь в разы меньше вторсырья», — поясняет специалист.
Напомним, раньше такой эксперимент с выдачей бесплатных контейнеров стартовал в частных секторах
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Один предназначен для бытовых отходов, другой - для вторичных ресурсов (пластик, стекло и бумага).
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