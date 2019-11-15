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В Гродненском зоопарке готовятся к наступлению холодов

16.11.2019 15:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Особое меню, витамины и теплые вольеры. В Гродненском зоопарке готовятся к наступлению холодов. Для морозоустойчивых животных сотрудники готовят дополнительную подстилку из соломы и белковое питание. Экзотические же обитатели переводятся в закрытые помещения, где температура не опускается ниже 25 градусов. Менее активными стали и медведи, правда, засыпать на зиму они не собираются, однако в вольеры стали выходить редко.
 
 
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Особое меню, витамины и теплые вольеры. В Гродненском зоопарке готовятся к наступлению холодов. Для морозоустойчивых животных сотрудники готовят дополнительную...
 
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