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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродненском зоопарке готовятся к наступлению холодов Особое меню, витамины и теплые вольеры. В Гродненском зоопарке готовятся к наступлению холодов. Для морозоустойчивых животных сотрудники готовят дополнительную...

Особое меню, витамины и теплые вольеры. В Гродненском зоопарке готовятся к наступлению холодов. Для морозоустойчивых животных сотрудники готовят дополнительную подстилку из соломы и белковое питание. Экзотические же обитатели переводятся в закрытые помещения, где температура не опускается ниже 25 градусов. Менее активными стали и медведи, правда, засыпать на зиму они не собираются, однако в вольеры стали выходить редко.