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В Гродно для школьников на одном из участков завтра тоже пройдут выборы - фруктовые
16.11.2019 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненским школьникам предлагают тоже прийти на выборы и проголосовать… за любимый фрукт. Говорят, это все не просто так: от результатов голосования будет зависеть, какие продукты будут чаще присутствовать в меню школьных столовых. «Фруктовые выборы» пройдут на избирательных участках Октябрьского района Гродно.
Это, кстати, не первые «детские выборы», которые организуют в Гродно.
В этом году будут выбирать фрукты, которые используют предприятия пищевой промышленности Октябрьского района города при приготовлении продуктов питания. В бюллетене пять кандидатов: яблоко, груша, дыня, вишня и малина.
По итогам голосования выберут самый популярный фрукт у школьников.
В прошлом году во время выборов в местные Советы депутатов школьники выбирали деревья для озеленения Октябрьского района. В бюллетене тогда были представлены шесть кандидатов: сосна, ель, дуб, клен, рябина и каштан.
А в 2016 году маленькие гродненцы выбирали кукольный символ города.
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Гродненским школьникам предлагают тоже прийти на выборы и проголосовать… за любимый фрукт.
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