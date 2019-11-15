В Гродно для школьников на одном из участков завтра тоже пройдут выборы - фруктовые

Источник материала: Tut.by

Гродненским школьникам предлагают тоже прийти на выборы и проголосовать… за любимый фрукт. Говорят, это все не просто так: от результатов голосования будет зависеть, какие продукты будут чаще присутствовать в меню школьных столовых. «Фруктовые выборы» пройдут на избирательных участках Октябрьского района Гродно.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Это, кстати, не первые «детские выборы», которые организуют в Гродно.

В этом году будут выбирать фрукты, которые используют предприятия пищевой промышленности Октябрьского района города при приготовлении продуктов питания. В бюллетене пять кандидатов: яблоко, груша, дыня, вишня и малина.

По итогам голосования выберут самый популярный фрукт у школьников.

В прошлом году во время выборов в местные Советы депутатов школьники выбирали деревья для озеленения Октябрьского района. В бюллетене тогда были представлены шесть кандидатов: сосна, ель, дуб, клен, рябина и каштан.

А в 2016 году маленькие гродненцы выбирали кукольный символ города.

Напомним, завтра в Беларуси — выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00.