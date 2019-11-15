«Это инновационная работа». Какой будет елка возле Ратуши (и не только)

Источник материала: Tut.by

В Минске на центральных площадях уже устанавливают новогодние елки, все они будут отличаться друг от друга. Мы узнали, какие из них будут совершенно новые.





За елку на Октябрьской площади отвечает «Мингорсвет». Ее, как и в прошлом году, оформят гирляндами на основе пиксельных технологий. Каждый источник света дистанционно управляем. На елке будут транслировать разные сюжеты, абстрактные изображения под музыку. Днем, пока нет освещения, елку украшают игрушки.

— Площадка определяет художественное оформление елей. Елка на «Чижовка-Арене» будет соответствовать спортивной тематике. Возле Национальной библиотеки у елки появится макушка в виде буквы, а игрушки — в виде алфавита. Ель у филармонии оформят на музыкальную тему, — говорит первый заместитель «Минскрекламы» Татьяна Калитина.

На Немиге возле Дворца Спорта поставят ту же дизайнерскую необычную ель, что и в прошлом году. Ее немного обновили — добавили световые элементы между ярусами.



Ель возле Дворца спорта

Новая ель появится на площади возле Ратуши — она будет без хвои, металлический каркас оформят светодинамическими шарами разного цвета.

— Для нас это экспериментальная, инновационная работа, — говорят в «Минскрекламе».

Правда, показать визуализацию проекта пока не готовы. Всего «Минскреклама» установит 29 елок в Минске.