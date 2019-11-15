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Бывший главный инженер брестского филиала «Белпочты» получил 6 лет за взятки
16.11.2019 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
13 ноября в Бресте огласили приговор
Мужчину признали виновным в получении взятки повторно в крупном размере (чч. 1 и 2 ст. 430 УК). Ему назначили 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима и запретили на пять лет занимать определенные должности.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, бывшего главного инженера филиала «Белпочты» задержали в конце февраля этого года в момент получения взятки в служебном кабинете. За благоприятное решение вопроса о проведении строительных работ главный инженер предприятия получил от директора одной из фирм 200 рублей, сообщало МВД.
Позже было выявлено еще несколько эпизодов: представители различных коммерческих структур, участвующие в тендерах, платили главному инженеру от 3 до 6% от сумм выполненных работ. Суммы взяток варьировались от тысячи до 10 тысяч рублей.
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Суммы взяток варьируются от тысячи до 10 тысяч рублей.
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