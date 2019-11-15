В Борисовском районе досрочное голосование проходит активно

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На всех избирательных участках Борисовского городского избирательного округа № 62 и Борисовского сельского избирательного округа №63 участковые комиссии стараются создать торжественную обстановку для избирателей, а впервые голосующих на выборах поздравляют, вручая памятные подарки и поздравительные открытки.

Как отметили в окружной избирательной комиссии Борисовского городского избирательного округа № 62 по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, по состоянию на 16.00 досрочно проголосовавших составляет более 30% от общего числа избирателей.

По информации окружной избирательной комиссии Борисовского сельского избирательного округа № 63 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, по состоянию на 16.00 досрочно проголосовало также более 30% от общего числа избирателей.

Досрочное голосование началось 12 ноября 2019 года. Режим работы участков для голосования во время проведения досрочного голосования — с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

В день выборов 17 ноября участки для голосования будут открыты с 8.00 до 20.00.

Если избиратель по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не может в день выборов прийти в помещение для голосования, он вправе письменно или устно в любое время после образования участковой комиссии, а в день выборов до 18.00, обратиться в соответствующую участковую комиссию с просьбой организовать голосование по месту его нахождения. Официального подтверждения причин невозможности прийти в помещение для голосования не требуется. Голосование по месту нахождения избирателя организуется не менее чем двумя членами участковой комиссии.

Елена АЛЕКСАНДРОВА