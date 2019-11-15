Не только отдать свой голос, но и с пользой провести время

Источник материала: Единство

Сегодня последний день досрочного голосования. Редакция газеты «Адзiнства» выпустила специальный выпуск, посвященный Дню выборов, в котором дана полная информация о тех мероприятиях, которые пройдут на каждом участке для голосования 17 ноября. Благодаря активистам РОО “Белая русь” внеочередной номер газеты бесплатно раздавался в местах массового скопления людей. Сделано это для того, чтобы каждый житель почувствовал ту атмосферу праздника, которая будет царить на избирательных участках в день выборов.