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Не только отдать свой голос, но и с пользой провести время

16.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Сегодня последний день досрочного голосования. Редакция газеты «Адзiнства» выпустила специальный выпуск, посвященный Дню выборов, в котором дана полная информация о тех мероприятиях, которые пройдут на каждом участке для голосования 17 ноября. Благодаря активистам РОО “Белая русь” внеочередной номер газеты бесплатно раздавался в местах массового скопления людей. Сделано это для того, чтобы каждый житель почувствовал ту атмосферу праздника, которая будет царить на избирательных участках в день выборов.

 
 
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