«Ребята качают болото». Молодежь вышла с митингом на самую тусовочную улицу Минска

Источник материала: Tut.by

В последний предвыборный вечер активисты из «Молодежного блока» собрали людей на рейв-митинг на самой тусовочной улице Минска. Возле бара «Эскобар» ребята призывали изменить антинаркотическую политику в стране. Кричали «Позор», когда активисты со сцены говорили про депутатов, которые приняли «закон об отсрочках». И призывали студентов бороться за свои права: «Мы не наши родители. Мы не хотим быть рабами».





Накануне парламентских выборов три молодежных движения объединились, чтобы через своих кандидатов донести основные, как заявляют активисты, проблемы белорусской молодежи: принудительное распределение, «закон об отсрочках» и слишком жесткая антинаркотическая политика в стране. Команда молодых политиков подготовила свои предложения, как решить обозначенные вопросы, и активно озвучивает свою повестку на пикетах.

16 ноября, за день до основного дня голосования, активисты пригласили молодежь на рейв-митинг — новое слово в белорусской политике. Информация распостранялась в основном через соцсети и телеграм-каналы. В итоге на встречу пришло около ста участников, в основном это были студенты.





На подходе к улице Зыбицкой, где была назначена встреча, были разбросаны листовки о том, что «„маладзёвыя“ тусовки, фрик-акции, митинги и провокации втягивают вас в политические интриги, делают из вас марионеток, используют для ширмы и показухи».

— Я не знаю, кто их сделал, но видно, что мы популярны, раз начались такие провокации, — отреагировал айтишник и активист движения «Учеба важнее» Алексей Лазарев, который выступает против «закона об отсрочках». Кстати, уже 25 ноября его самого забирают в армию. — Власти не провели никаких исследований, они не спросили нас, а просто выкатили этот закон. Начинается бурление, создаются группы протеста. Правительство почувствовало, что котел кипит. И они дают поступившим в этом году возможность продолжить учебу — и ребята такие: «Нас это уже не касается, мы забьем». Но не все такие, я не забил, другие тоже не забили. Мы поняли, что своими силами ситуацию уже не исправим, поэтому объединились с другими молодежными движениями.





В это время за спиной Алексея участники митинга берут в руки таблички с ироничными надписями — организаторы решили превратить мемы в лозунги: «Отсрочку в рассрочку», «Ну, а жуле нам рабам», «Налоги — это искусство», «Распределение — это рабство ХХІ века», «Запрещать запрещено», «Долой дождя», «Лучше курить, чем красить», «328. Нет дела? Мы подбросим», «Ха-ха, я тут живу», «За наши и ваши сосиски в тесте» и просто «Блин» и «Ё-моё».

Организаторы сразу предупредили, что акция безопасная, поскольку проходит в рамках предвыборной кампании зарегистрированных кандидатов в депутаты.





— Очень жаль, что сегодня последний такой день, — пояснил еще один активист, Станислав Шашок, он представляет движение Legaliza Belarus и чаще других говорит о том, что нужно менять антинаркотическую политику. — Следующее «окно» появится только через полгода (речь идет о президентских выборах. — Прим. TUT.BY). А если собраться в другое время, просто так постоять даже на одиночном пикете, то одна минута стоит 2,5 рубля! Я считаю, это максимально неадекватно.

На митинге прозвучали и другие темы, которые волнуют молодежь. Например, эмиграция.

— Я очень люблю нашу страну, — заявил активист Родион Черный. — Горжусь нашим языком, историей. Но больше всего я люблю наших людей. Белорусы — это те, кто перед началом дождя, если вы идете в 20 км от города, остановятся и заберут вас на машине, чтобы вы не промокли. Белорусы — это те, кто могут буквально за полдня собрать деньги, чтобы оплатить долг по коммунальным услугам вдовы народного поэта Рыгора Бородулина. Белорусы — это те, кто за счет своей инициативы могут сохранить развалившуюся башню на замке. Мне безумно обидно, что государство своими действиями побуждает людей хотеть уехать из страны. 60% молодых людей видят свое будущее в другой стране. Считается, что уехать за границу — это верх успеха, то, к чему надо стремиться. Это режет мне сердце. И что самое обидное, депутаты парламента считают, что проблема оттока молодежи не критична.





— Верните в школы мобильные телефоны! — послышалось из толпы.

Первую волну громких криков поддержки вызвало предложение активистов никогда не ходить на досрочное голосование. Участников попросили даже показать большим пальцем вниз, кого заставили прийти на избирательные участки досрочно.

— Я четыре раза был наблюдателем, — заявил Станислав Шашок. — Члены избирательных комиссий никого не подпускают смотреть на то, как они считают бюллетени. А некоторые из них даже не делают вид, что считают. Вы представляете, как они обнаглели? И эти люди живут на наши налоги! На моем личном опыте: сижу я на досрочном голосовании, целый день никуда не выхожу, всех записываю, — 50 человек. Знаете, сколько комиссия написала в протоколе? 250! Я хочу обратиться к тем, кто загоняет студентов на досрочное голосование — это уголовное преступление! Голосовать — это наше право, а не наша обязанность или гражданский долг, как нам пытаются навязать. Они заставляют студентов досрочно голосовать, кого-то потом назначают в парламент, а потом такие депутаты за четыре дня принимают закон об отсрочках, и нас даже не спрашивают! Это нормально?

Народ бурно отреагировал скандированием «Позор! Позор! Позор!»





В этом время на площади Свободы проходила другая акция — «Встреча свободных людей», на которую пришли оппозиционеры Николай Статкевич, кандидат от Партии БНФ Елена Толстая, активисты «Европейской Беларуси» и других движений. Организаторы рейв-митинга спросили у участников, хотят ли те присоединиться к акции на площади Свободы — голосовали снова «пальцем вверх» — да, «пальцем вниз» — нет.

— Мы в отличие от тех, кто сверху (имеются в виду люди, которые собрались на площади Свободы, — прим. TUT.BY), еще можем воспринимать то, что происходит в стране с иронией, — отметил один из активистов.

На отрезке между двумя митингами постоянно дежурили милиционеры, большинство — в штатском. Как предположили организаторы молодежной акции, это было сделано специально, чтобы не дать соединить как можно больше людей.





На импровизированную сцену поднялся студент Минского инновационного университета, который последнее время штормит от новостей, что у вуза могут забрать аккредитацию.

— По какой-то причине министр-коммунист (имеется в виду министр образования Игорь Карпенко, который является членом Коммунистической партии Беларуси. — Прим. TUT.BY) и его подчиненные пришли и просто забрали аккредитацию. Более 1,5 тысячи студентов могут оказаться на улице. Обещают, что нас переведут в другие университеты, но я хочу учиться в своем университете! Почему я должен непонятно куда уходить? Пока у нас будут коммунисты и некомпетентные люди в министерствах, так и будет продолжаться, мы будем жить просто в сюре. Я как студент призываю всех бороться за свои права, а не просто отсиживаться под шконкой, не терпеть, как мы привыкли, впитали с материнским молоком рабскую ментальность.





— Мы не наши родители. Мы не хотим быть рабами! Мы хотим, чтобы наше мнение услышали, — отозвался Алексей Лазарев.

Рейв-митинг продолжился песнями из репертуара «Ляписа Трубецкого» и «Петли пристрастия» — пели все вместе.

— А ребята нормально качают болото, — улыбались студенты, которые попали на митинг, просто прогуливаясь по Зыбицкой.