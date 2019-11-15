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Житель Минска составил генеалогическое древо, которому более шестисот лет
16.11.2019 21:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСведения о своих предках Николай Мурашко собирал несколько лет. Сегодня родственники мужчины живут буквально по всему миру - от Америки до Австралии. Со многими связь установлена, поддерживаются теплые отношения.
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Сведения о своих предках Николай Мурашко собирал несколько лет. Сегодня родственники мужчины живут буквально по всему миру - от Америки до Австралии. Со многими...
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