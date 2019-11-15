Исполнить гражданский долг – выбрать будущее государства

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Председателем окружной избирательной комиссии Борисовского сельского избирательного округа № 63 по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь является председатель Борисовского районного Совета депутатов П.В. Навицкий. На данном ответственном посту Петр Викторович не впервые, в этой области прекрасно знает свою работу, начинал которую в качестве председателя участковой комиссии в том населенном пункте, где проживает.

– В состав окружной избирательной комиссии Борисовского сельского избирательного округа № 63 входит 13 человек (10 женщин, 3 мужчин). Средний возраст членов комиссии солидный – 55 лет. Каждый из них работает в комиссии не первый год и дело свое прекрасно знает, – пояснил председатель. – Формировалась же комиссия путем сборов подписей граждан, включив в команду 7 человек. Также в составе комиссии один представитель компартии Беларуси и пять – от общественных организаций («Белой Руси», Белорусского союза женщин, ФПБ, Белорусского общественного объединения ветеранов, Красного Креста). Кроме того, на нашем округе аккредитовано 10 наблюдателей: 7 представителей Борисовского региона, 2 от ОБСЕ и 1 от стран СНГ.

Борисовский сельский избирательный округ, как отметил Петр Навицкий, – комбинированный, где размещено 62 избирательных участка. 37 из них находятся в сельской местности, 25 – в старой части города, микрорайонах Печи, Лядище, Максимовка.

В разговоре П.В. Навицкий обратил внимание на новшество, которое действует на выборах с этого года и направлено на обеспечение комфорта для людей с ограниченными возможностями и граждан пожилого возраста, изъявивших желание проголосовать на избирательном участке, а не по месту жительства. ТЦСОН Борисовского района оказывает помощь по доставке спецавтотранспортом центра, оборудованном подъемником, на избирательные участки при сопровождении специалиста.

– С 12 по 16 ноября по Избирательному кодексу в Беларуси проходило досрочное голосование. Хочу обратиться к избирателям Борисовского сельского избирательного округа № 63 исполнить свой гражданский долг 17 ноября, если еще не успели это сделать. Выборы – одна из особенностей нашего демократичного государства. Палата представителей – законодательный орган, от членов которого зависит будущее нашего законодательства, нашего государства. Значит – и от вашего выбора! – сказал в завершении беседы П. Навицкий.

Елена БРИЦКАЯ