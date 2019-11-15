Семейная жизнь начинается с важных решений

Источник материала: Единство

Екатерина решила проголосовать именно в день выборов, потому что считает важным оба события – и свое становление в качестве супруги, и выбор достойного человека в качестве представителя нашего города в парламенте. Правда, признается, что дату для свадьбы выбрали не специально.

– Честно сказать, в свадебной суматохе я совсем забыла, что с 12 ноября начинается досрочное голосование. Уже потом ближе к этой дате, когда предвыборная агитация шла достаточно активно, я решила проголосовать в день нашей свадьбы. Мой муж сегодня не голосует, так как у него минская регистрация, где он и проживает, – сказала Екатерина.

Председатель избирательной комиссии участка для голосования № 61 Михаил Сидорович Шитько вручил молодоженам цветы и торт. Молодые не ожидали получить такой приятный сюрприз, и высказали слова благодарности за такое внимание к ним.

Коллектив газеты «Адзiнства» поздравляет Екатерину и Сергея со столь значимым началом семейной жизни и желает им каждый момент этой жизни быть такими же счастливыми, как и сегодня!

Екатерина ВОРОБЬЕВА, Мария КУРЧЕНОК



