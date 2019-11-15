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Съемочная группа польского телеканала ворвалась на избирательный участок областного центра, угрожала, а после расклеила листовки с угрозами в доме председателя избирательной комиссии
16.11.2019 21:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо-иному взглянуть на парламентские выборы в Беларуси заставил нас аморальный, противозаконный и во всех смыслах вопиющий факт лжи и запугивания в Могилеве. Если кратко о том, что произошло. Съемочная группа польского телеканала ворвалась на один из избирательных участков областного центра, дебоширила, угрожала, а после руками местных маргиналов и своими собственными расклеила листовки с угрозами в доме председателя избирательной комиссии. Вся вина этой хрупкой женщины - в том, что она дала законный отпор провокаторам и пропагандистам. Во всем мире подобное поведение иностранцев вызывает протест и ответные жесткие шаги от государства. Образец демократии - Соединенные Штаты: за меньшее арестовывают наблюдателей и журналистов, судят и выдворяют из страны активистов и политиков, лишают СМИ лицензий и даже вводят санкции против государств, чьи представители позволяют себе такое хамство и неуважение к закону и демократическим процедурам.
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Съемочная группа польского телеканала ворвалась на избирательный участок областного центра, угрожала, а после расклеила листовки с угрозами в доме председателя избирательной комиссии
По-иному взглянуть на парламентские выборы в Беларуси заставил нас аморальный, противозаконный и во всех смыслах вопиющий факт лжи и запугивания в Могилеве. Если...
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