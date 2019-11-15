ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Съемочная группа польского телеканала ворвалась на избирательный участок областного центра, угрожала, а после расклеила листовки с угрозами в доме председателя избирательной комиссии

16.11.2019 21:20 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

По-иному взглянуть на парламентские выборы в Беларуси заставил нас аморальный, противозаконный и во всех смыслах вопиющий факт лжи и запугивания в Могилеве. Если кратко о том, что произошло. Съемочная группа польского телеканала ворвалась на один из избирательных участков областного центра, дебоширила, угрожала, а после руками местных маргиналов и своими собственными расклеила листовки с угрозами в доме председателя избирательной комиссии. Вся вина этой хрупкой женщины - в том, что она дала законный отпор провокаторам и пропагандистам. Во всем мире подобное поведение иностранцев вызывает протест и ответные жесткие шаги от государства. Образец демократии - Соединенные Штаты: за меньшее арестовывают наблюдателей и журналистов, судят и выдворяют из страны активистов и политиков, лишают СМИ лицензий и даже вводят санкции против государств, чьи представители позволяют себе такое хамство и неуважение к закону и демократическим процедурам.
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По-иному взглянуть на парламентские выборы в Беларуси заставил нас аморальный, противозаконный и во всех смыслах вопиющий факт лжи и запугивания в Могилеве. Если...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пра надвор'е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика