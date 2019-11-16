Белорусские туристы - муж и жена - скончались после отдыха в Египте

Источник материала: Tut.by

В Шарм-эль-Шейхе отравились белорусские туристы — семейная пара. Мужчина скончался на курорте. Женщина вернулась в Беларусь, но медики не смогли ее спасти. Об этом TUT.BY сообщили источники.

Как стало известно, белорусская семейная пара отдыхала в Египте в октябре в отеле Sharm reef. В один из вечеров после ужина мужчина почувствовал себя плохо — началась рвота, диарея, поднялась температура. Его доставили в местную больницу, где на следующий день он умер.

Женщина с аналогичными симптомами обращалась за помощью к врачам. Через несколько дней она вернулась в Минск, где была госпитализирована. Медики не смогли ей помочь — женщина впала в кому и умерла.

Предположительно супруги умерли от отравления. Что стало его причиной — неизвестно. По рассказам знакомых с ситуацией источников, обедала пара в отеле, а ужинала в одном из городских ресторанов морской кухни. В отеле, где отдыхали супруги, других случаев отравления зафиксировано не было.

Сейчас разбирательством случившегося занимается Следственный комитет, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Департамент по туризму Беларуси рекомендовал турфирмам воздержаться от направления белорусских туристов в этот отель.