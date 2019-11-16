ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске мастера по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов набирают учеников

17.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Пинске мастера по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов набирают учеников
Руслан Макаревич, который при господдержке открыл в Пинске мастерскую по выпуску, ремонту и реставрации струнных музыкальных инструментов, набирает учеников.

Набор объявлен спустя полгода после открытия мастерской. Сейчас идет поиск способных и талантливых ребят, которые продолжат дело местных умельцев. На высоком уровне их будут обучать столярному делу, радиотехническим навыкам, а также, по желанию, игре на музыкальных инструментах. Курс обучения рассчитан на год-два, а дипломной работой станет изготовленный своими руками инструмент. К слову, счет заказов в мастерской идет на десятки. Работа над каждым иногда занимает несколько месяцев, поэтому мастера очень нуждаются в помощниках.

Людмила Ребковец

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
и будьте всегда в курсе событий

В Пинске мастера по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов набирают учеников В Пинске мастера по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов набирают учеников В Пинске мастера по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов набирают учеников В Пинске мастера по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов набирают учеников В Пинске мастера по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов набирают учеников В Пинске мастера по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов набирают учеников

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Руслан Макаревич, который при господдержке открыл в Пинске мастерскую по выпуску, ремонту и реставрации струнных музыкальных инструментов, набирает учеников....
 
Новости дня
Новости общества
 
На TUT.BY проходит голосование по 111-му Виртуальному округу. Выберите своего депутата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика