В Пинске мастера по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов набирают учеников

Источник материала: Полесская правда



Руслан Макаревич, который при господдержке открыл в Пинске мастерскую по выпуску, ремонту и реставрации струнных музыкальных инструментов, набирает учеников.

Набор объявлен спустя полгода после открытия мастерской. Сейчас идет поиск способных и талантливых ребят, которые продолжат дело местных умельцев. На высоком уровне их будут обучать столярному делу, радиотехническим навыкам, а также, по желанию, игре на музыкальных инструментах. Курс обучения рассчитан на год-два, а дипломной работой станет изготовленный своими руками инструмент. К слову, счет заказов в мастерской идет на десятки. Работа над каждым иногда занимает несколько месяцев, поэтому мастера очень нуждаются в помощниках.

Людмила Ребковец

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