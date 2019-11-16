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В Пинске мастера по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов набирают учеников
17.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Набор объявлен спустя полгода после открытия мастерской. Сейчас идет поиск способных и талантливых ребят, которые продолжат дело местных умельцев. На высоком уровне их будут обучать столярному делу, радиотехническим навыкам, а также, по желанию, игре на музыкальных инструментах. Курс обучения рассчитан на год-два, а дипломной работой станет изготовленный своими руками инструмент. К слову, счет заказов в мастерской идет на десятки. Работа над каждым иногда занимает несколько месяцев, поэтому мастера очень нуждаются в помощниках.
Людмила Ребковец
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> Руслан Макаревич, который при господдержке открыл в Пинске мастерскую по выпуску, ремонту и реставрации струнных музыкальных инструментов, набирает учеников....
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