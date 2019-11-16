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17 ноября – День образования службы участковых инспекторов милиции

17.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В этом году служба участковых инспекторов милиции отмечает 96-летие со дня образования. Подразделение имеет богатую и яркую историю. Оно существовало в различных условиях и разнообразных организационных формах, но неизменно занимало одно из важнейших мест в системе ОВД. Быть участковым инспектором сегодня – огромная ответственность. Им становится тот, кто не боится трудностей и готов в любое время охранять спокойствие и безопасность граждан.

Отделение охраны правопорядка и профилактики является одним из основных подразделений ОВД райисполкома. Возглавляет службу майор милиции Геннадий Карпов. Под его руководством работают 16 сотрудников, 11 из которых – участковые инспекторы.

Направлений деятельности у сотрудников отделения достаточно много. Прежде всего это профилактическая работа с лицами, состоящими на различных видах учета, охрана общественного порядка, выявление преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, точек самогоноварения и незаконного оборота алкогольной продукции, исполнение Декрета №18 и другое. Основной приоритет в работе участковых – обеспечение действенной профилактики правонарушений, что предполагает в первую очередь работу с людьми. С этим успешно справляются участковые инспекторы Дмитрий Варуев и Виктор Пилипенко.

17 ноября – День образования службы участковых инспекторов милиции
Дмитрий Варуев

Старший лейтенант милиции Дмитрий Варуев отвечает за правопорядок на территории Губичского и Чеботовичского сельсоветов. В органы внутренних дел он пришел сразу после армии в 2007 году. Пройдя стажировку, был определен на службу по охране территорий радиоактивного загрязнения, а с 2016 трудится участковым.

– Прийти работать в милицию не так уж и сложно, а вот понять, что это твое призвание, и доказать профессиональное соответствие гораздо труднее, – отмечает Дмитрий Владимирович. – Считаю, что хорошим участковым нужно родиться, а это не каждому дано. Примером для меня является отец. Именно он воспитал и привил мне такие важные качества, как долг, ответственность и честь, без которых в нашем нелегком деле не обойтись. На мой взгляд, своим отношением к людям участковый инспектор должен показать, что ему небезразличны проблемы граждан, что ему можно и нужно доверять. А для этого надо уметь слушать и понимать людей. Все это приходит с опытом и помогает как в раскрытии преступлений, так и в деле профилактики.
Старания участкового не остались незамеченными. В минувшем году он был награжден Почетной грамотой УВД Гомельской области.

17 ноября – День образования службы участковых инспекторов милиции
Виктор Пилипенко ведет профилактическую беседу

Виктор Пилипенко в райотделе работает три с половиной года. В свое время выбрал для себя профессию техника-электрика, но после службы во внутренних войсках предпочтение отдал правоохранительным органам.

– Участковым инспектором являюсь с августа 2017 года, за непродолжительное время успел многому научиться. В моей ответственности находятся Октябрьский и Широковский сельсоветы, – делится Виктор Пилипенко. – Особенно важно понимать сельский уклад жизни и учитывать территориальные особенности, что помогает выявлять и раскрывать административные правонарушения.

Несмотря на молодой возраст, он уже достиг положительных результатов, в преддверии профессионального праздника в торжественной обстановке ему присвоено очередное звание лейтенант милиции.

Ольга ЧЕРНЯКОВА
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В этом году служба участковых инспекторов милиции отмечает 96-летие со дня образования. Подразделение имеет богатую и яркую историю. Оно существовало в...
 
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