Источник материала: Газета Авангард

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Календарь аграриев и животноводов не знает праздников и выходных. Каждый день, невзирая на погодные условия, они заботятся о том, чтобы на наших столах были хлеб, мясо, молоко и другие продукты питания. И каждый из них, от специалиста до рядового труженика, своим кропотливым трудом вносит вклад в улучшение показателей отрасли, приумножая благосостояние жителей Будакошелевщины.





Татьяна Марченко работает животноводом по доращиванию молодняка на ТФ «Зорька» ОАО «Николаевка» три года, за это время уже смогла доказать, что женщинам любое дело по плечу.

– То, что свяжу жизнь с сельским хозяйством, наверное, было предопределено свыше. Мои родители такие же сельские труженики, как и я. До выхода на заслуженный отдых мать работала главным бухгалтером в местном хозяйстве, а отец трудится механизатором, к тому же и брат пошел по его стопам. Вот и я сразу после окончания школы устроилась поваром в столовую хозяйства, – рассказывает Татьяна Васильевна. – Довелось поработать и бухгалтером, и инженером по охране труда, и оператором ЭВМ на ДМБ «Прибор».

По признанию нашей героини, работа у нее не из легких, но она не привыкла жаловаться на трудности и добросовестно выполняет свои обязанности, рассчитывая на собственные силы. Глядя на эту хрупкую женщину, трудно поверить, что ежедневно ей приходится вручную раздавать не один десяток килограммов кормов своим подопечным. Нужно еще и порядок навести в помещениях, почистить стойла и кормушки. Тут не каждый мужчина справится, а у нее работа буквально горит в руках. Видимо, и животные, чувствуя ее заботу и ласку, платят ей хорошими привесами. С начала года привес в ее группе составил 68 тонн, а среднесуточный – 679 граммов.

– Нужно не бояться трудностей и вкладывать в дело не только силы, но и частичку души, тогда и результат будет, – говорит животновод.

И с этим вряд ли поспоришь. К слову, в ОАО «Николаевка» по состоянию на 1 ноября поголовье крупного рогатого скота составляет 5417 голов, общий валовой надой молока – 5810 тонн. Получено приплода 1045 голов, общий привес КРС за 10 месяцев – 638 тонн, а среднесуточный – 551 грамм.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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