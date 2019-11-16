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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К основному дню выборов подготовилась выездная торговля На избирательных участках можно заодно и приобрести вкусные продукты, причем по цене производителя. И это уже стало хорошей традицией. Как и праздничное...

На избирательных участках можно заодно и приобрести вкусные продукты, причем по цене производителя. И это уже стало хорошей традицией. Как и праздничное настроение. А его создают музыкальные и хореографические коллективы. Культурные мероприятия в этот день запланированы на избирательных участках во всех регионах страны.