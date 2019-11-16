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К основному дню выборов подготовилась выездная торговля
17.11.2019 09:29 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа избирательных участках можно заодно и приобрести вкусные продукты, причем по цене производителя. И это уже стало хорошей традицией. Как и праздничное настроение. А его создают музыкальные и хореографические коллективы. Культурные мероприятия в этот день запланированы на избирательных участках во всех регионах страны.
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На избирательных участках можно заодно и приобрести вкусные продукты, причем по цене производителя. И это уже стало хорошей традицией. Как и праздничное...
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