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Сделать свой выбор могут и люди с ограниченными возможностями

17.11.2019 09:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сделать выбор в пользу того или иного кандидата в депутаты сегодня могут и люди с ограниченными возможностями. Большинство участков для голосования расположились на первых этажах зданий. Все они оборудованы перилами, переносными пандусами и подъемниками, а возле входа дежурят волонтеры. Для удобства инвалидов-колясочников созданы кабины большего размера с заниженными столами. В помощь незрячим и слабовидящим дают лупы и специальные трафареты.

 
 
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Сделать выбор в пользу того или иного кандидата в депутаты сегодня могут и люди с ограниченными возможностями. Большинство участков для голосования расположились...
 
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