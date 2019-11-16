|
Сделать свой выбор могут и люди с ограниченными возможностями
17.11.2019 09:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСделать выбор в пользу того или иного кандидата в депутаты сегодня могут и люди с ограниченными возможностями. Большинство участков для голосования расположились на первых этажах зданий. Все они оборудованы перилами, переносными пандусами и подъемниками, а возле входа дежурят волонтеры. Для удобства инвалидов-колясочников созданы кабины большего размера с заниженными столами. В помощь незрячим и слабовидящим дают лупы и специальные трафареты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сделать выбор в пользу того или иного кандидата в депутаты сегодня могут и люди с ограниченными возможностями. Большинство участков для голосования расположились...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)