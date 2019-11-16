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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сделать свой выбор могут и люди с ограниченными возможностями Сделать выбор в пользу того или иного кандидата в депутаты сегодня могут и люди с ограниченными возможностями. Большинство участков для голосования расположились...

Сделать выбор в пользу того или иного кандидата в депутаты сегодня могут и люди с ограниченными возможностями. Большинство участков для голосования расположились на первых этажах зданий. Все они оборудованы перилами, переносными пандусами и подъемниками, а возле входа дежурят волонтеры. Для удобства инвалидов-колясочников созданы кабины большего размера с заниженными столами. В помощь незрячим и слабовидящим дают лупы и специальные трафареты.