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Для многих белорусов нынешние парламентские выборы - первые в их жизни
17.11.2019 09:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДля многих белорусов сегодня особенный день: нынешние парламентские выборы - первые в их жизни. Это молодые люди, которым недавно исполнилось 18 лет. Некоторым из них не терпелось воспользоваться новым для себя правом. Так, на участке № 1 третьего округа Бреста первым избирателем сегодня стала студентка 1 курса. В зале для голосования девушку ждал сюрприз: ей вручили сувениры и сладости с национальной символикой Беларуси. Всего в Брестской области правом голоса обладают 975 пять тысяч избирателей. Досрочно проголосовало 33 %.
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Для многих белорусов сегодня особенный день: нынешние парламентские выборы - первые в их жизни. Это молодые люди, которым недавно исполнилось 18 лет. Некоторым из...
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