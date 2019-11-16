Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кто он, наш потенциальный кандидат на место законодателя? 513 кандидатов участвуют в этой гонке. Но только 110 удастся выйти победителем в этом марафоне. На каждый депутатский мандат претендуют примерно 5 человек. Кто он, наш...

513 кандидатов участвуют в этой гонке. Но только 110 удастся выйти победителем в этом марафоне. На каждый депутатский мандат претендуют примерно 5 человек. Кто он, наш потенциальный кандидат на место законодателя?Собирательный образ уТолько каждая четвертая из нынешних кандидатов в депутаты - представительница прекрасного пола. Большинство тех, кто ныне борются за кресло в Овальном зале, мужчины. Такая тенденция, кстати, сохраняется и с предыдущих парламентских компаний. Если говорить про возраст, есть и те, кому 21 и кому ближе к 80. Каждому десятому, например, до 30 лет. А вот средний возраст - почти 46 лет.