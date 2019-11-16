ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто он, наш потенциальный кандидат на место законодателя?

17.11.2019 09:07 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

513 кандидатов участвуют в этой гонке. Но только 110 удастся выйти победителем в этом марафоне. На каждый депутатский мандат претендуют примерно 5 человек. Кто он, наш потенциальный кандидат на место законодателя?

Собирательный образ у Светланы Лукьянюк. Только каждая четвертая из нынешних кандидатов в депутаты - представительница прекрасного пола. Большинство тех, кто ныне борются за кресло в Овальном зале, мужчины. Такая тенденция, кстати, сохраняется и с предыдущих парламентских компаний. Если говорить про возраст, есть и те, кому 21 и кому ближе к 80. Каждому десятому, например, до 30 лет. А вот средний возраст - почти 46 лет.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
513 кандидатов участвуют в этой гонке. Но только 110 удастся выйти победителем в этом марафоне. На каждый депутатский мандат претендуют примерно 5 человек. Кто он, наш...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Пинске мастера по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов набирают учеников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика