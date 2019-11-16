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Телеведущей Светлане Боровской - 50. Поздравляем!

17.11.2019 09:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поздравления с юбилеем принимает телеведущая и актриса Светлана Боровская. Ей сегодня 50. Теледива родилась в Молодечно. Окончила Минский театрально-художественный институт - ныне Академия искусств. Но сердца телезрителей покорила именно в качестве ведущей утренней программы "Добрай раніцы, Беларусь!". Боровская ведет ее уже больше 20 лет. Кроме того, как практик преподает на факультете журналистики БГУ. Старший преподаватель кафедры ведет специальный курс у будущих работников радио и телевидения, компилируя актерское и журналистское мастерство.
 
 
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Поздравления с юбилеем принимает телеведущая и актриса Светлана Боровская. Ей сегодня 50. Теледива родилась в Молодечно. Окончила Минский...
 
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