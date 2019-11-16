Мясной торт, шоколад «Президент» и патриотичная тыква. Чем удивляет буфет участка, где голосует Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко традиционно голосует на участке, который находится в Белорусском государственном университете физической культуры. Посмотрели, чем 17 ноября удивляет здешний буфет.



Почти 8-килограммовый торт из колбасы более чем за 100 рублей. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На участке в университете физкультуры голосует Александр Лукашенко, другие высокопоставленные жители Дроздов, известные спортсмены и обычные студенты.

Торговлю здесь несколько выборов подряд организовывала сеть магазинов «Радзивилловский». Их хит — молочный поросенок, которого предлагали купить избирателям в буфете.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В этом году за торговлю отвечает ЦУМ. Павел Ельканович, начальник отдела организации торговли магазина, накануне заверил, что избирателям предложат кулинарные и кондитерские изделия собственного производства — авторские торты, и мясные композиции.

На участке ЦУМ предлагает много рыбы: скумбрия с овощами за 10,1 руб/кг, горбуша заливная — 2,5 р. за 300 г, фаршированный карп — 10,9 руб/кг, фаршированная щука — за 16,8 рублей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Фото: Ульяна Бобоед, TUT.BY



Фото: Ульяна Бобоед, TUT.BY

Есть пироги с овощами и грибами за 8,5 руб/кг, с птицей — за 9,8, голосующим предлагают купить блины и драники, овощи и фрукты: цукини по 3,9 руб. и черри за 3 руб. за 350 г. Есть даже тыквы, на которых вырезали рисунок — за 90 коп/кг. На одной надпись «Мы Беларусь»



Фото: Ульяна Бобоед, TUT.BY



Фото: Ульяна Бобоед, TUT.BY



Фото: Ульяна Бобоед, TUT.BY

На участке продают белорусский чай Kali Laska, отечественную косметику, шоколад «Президент» без сахара. Вода, как и любит Александр Лукашенко, в стеклянных бутылках.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Фото: Ульяна Бобоед, TUT.BY



Фото: Ульяна Бобоед, TUT.BY