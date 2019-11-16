Ермошина: Мы не позволим издеваться над избирательными комиссиями

Источник материала: Tut.by

Реакция организаторов выборов на попытки мешать работе избирательных комиссий будет жесткой, заявила в эфире «Беларусь 1» глава ЦИК Лидия Ермошина.



Фото из архива. Дмитрий Брушко, TUT.BY

Лидия Ермошина рассказала, как организаторы выборов будут реагировать на попытки мешать работе избирательных комиссий.

— Жестко. Мы в любом случае не позволим, чтобы обижали наши участковые комиссии и наших избирателей, — заявила глава ЦИК. — На выборах самый главный человек — избиратель. Ну и для меня — избирательные комиссии, люди, которые работают на общество и государство… Мы не позволим, чтобы над избирательными комиссиями издевались.

17 ноября — основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. На 110 кресел в Овальном зале Дома правительства претендует 513 кандидатов.

Избирательные участки сегодня открыты с 8.00 до 20.00. Посмотреть адрес своего участка можно на сайте ЦИК .

За пять дней досрочного голосования за своего кандидата проголосовало 35,77% избирателей.