Первым на участке для голосования №4 проголосовал Олег Ольшевский

Источник материала: Единство

И практически сразу же, как прозвучал гимн Беларуси, на участке появился первый голосующий – О.А. Ольшевский, проживающий на ул. Почтовой, 43. Как поделился Олег Александрович, по пути на работу (а у него сегодня рабочий день) он решил заодно проголосовать, чтобы не откладывать это важное дело на конец дня, и был приятно удивлен, получив подарок. Избиратель уверенно сказал, что голосует за счастливую жизнь своей страны.

Е.В. Дмитриева тоже решила выполнить гражданский долг с утра и ответила, что для нее важны благосостояние и здоровье близких и земляков.

– В составе избирательной комиссии работает 11 человек. На нашем участке зарегистрировано 2214 избирателей, которые проживают в многоэтажных домах по ул. Почтовой, в домах №№1, 3, 5, 19 по пр. Революции, домах №№ 25, 26, 28 по ул. 8 Марта, в частном секторе на ул. М. Горького, 1 Мая, Ленинской, Пушкина, Энгельса. На досрочном голосовании свои голоса за депутатов отдали около 40%. Это хороший результат, и мы надеемся, что высокая активность граждан будет и сегодня, – рассказала в начале дня председатель избирательной комиссии участка №4 Г.С. Колеченок. – 10 учащихся нашего лицея сегодня проголосуют впервые. Для них мы подготовили сувениры. Также около 40 человек во второй половине дня проголосуют на дому.

В рамках сегодняшнего дня в лицее работает «папа-зал» для семейного времяпрепровождения, функционирует спортзал для проведения спортивных мероприятий, в том числе и шахматного турнира, демонстрируется выставка декоративно-прикладного творчества, учащиеся лицея подготовили мастер-класс по изготовлению барельефов, пройдет концерт вокальной группы учреждения «Авангард». В холе открыт буфет.

По словам наблюдателей – представителей компартии Беларуси, УЗ «Борисовский родильный дом» и Борисовской районной организации Белорусского Общества Красного Креста, все действия на участке осуществляются согласно законодательству.

Елена БРИЦКАЯ, фото автора