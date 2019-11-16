Уважаемые работники агропромышленного комплекса Минщины!

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Своим трудом вы вносите весомый вклад в развитие родного края. Минская область сохраняет лидерство во многих ключевых сферах АПК, является главной житницей страны.

Это показал и нынешний год. Несмотря на сложные погодные условия, собран достойный урожай зерна, картофеля, сахарной свеклы, рапса, других культур. Пополнена кормовая база животноводства. Область выходит на новые зарубежные рынки с мясо-молочной и иной продукцией.

Мы продолжаем модернизировать предприятия сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, строим современные комплексы для содержания скота и птицы, закупаем новую технику, оборудование, работаем над укреплением кадров в системе АПК. В нее активно привлекаются инвестиции, что вселяет еще большую уверенность в завтрашнем дне.

Желаю вам, уважаемые работники аграрной отрасли, и впредь добиваться высоких результатов.

Крепкого вам здоровья и благополучия!

Председатель Минского областного исполнительного комитета А.М.Исаченко