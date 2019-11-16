Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В мультфильме "Ну, погоди!" появятся новые персонажи "Они будут второстепенными. Все равно любые события будут происходить с ними на фоне главных событий Волка и Зайца", - заявила глава "Союзмультфильма" Юлиана...

"Они будут второстепенными. Все равно любые события будут происходить с ними на фоне главных событий Волка и Зайца", - заявила глава "Союзмультфильма" Юлиана Слащева. Сейчас решается вопрос, кто будет озвучивать героев, и киностудия внимательно подойдет к сохранению аутентичности этого легендарного проекта. Всего киностудия выпустит 26 новых серий "Ну, погоди!". Их показ начнется летом 2020 года.