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Я живу в Городецкой. Как ветеринар колхоза стал разводить коней, которых разве что комбайн остановит

17.11.2019 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как по белорусскому полю идет табун лошадей. И каких! Огромных тяжеловозов, каждая — весом под тонну: здоровенные, пышногривые. Сейчас, на фоне ноябрьского пейзажа, всех цветов ржавчины табун в окрестностях деревни Городецкая Краснопольского района смотрится очень экзотично. Эти кони — гордость бывшего ветврача местного колхоза Юрия Земцова. Мужчина в какой-то момент решил уехать пожить и поработать в Могилеве менеджером, но вернулся в свою краснопольскую глубинку — к земле, лошадям и фермерству.


Этим материалом TUT.BY продолжает свой проект «Я живу» — о деревнях, агрогородках, поселках с интересными (и порой даже смешными!) названиями, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, порой — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди — те маленькие и незаметные порой Личности, которые живут в нашей с вами стране: рождаются, женятся, растят детей, встречают гостей, ищут работу, хоронят стариков — и очень любят свою родину. Это проект не о попсовых и вылизанных турмаршрутах, это истории о настоящей Беларуси и настоящих белорусах, а еще — об искренней любви к месту, где остаешься по какой-то причине или вопреки ей.

А разгуляться лошадям есть где: у Юрия Земцова — 200 га земли. Раздолье! Правда, у фермера не поскачешь: особо резвые кобылки стреножены. Да и пастух настороже. Порода-то — сплошь тяжеловозы: советский, российский, белорусский, даже литовский и латвийский. Такую лошадь на скаку остановит разве что комбайн. Хорошо, что по характеру богатырские кони спокойные. И ласковые до умиления: подставят шею — и чеши ее, влажную от мороси и тумана, пока пальцы не онемеют.

Непогоды тяжеловозы не боятся, говорит опытный ветеринар. Им что дождь, что снег — все одно. Главное, чтобы еды было вдоволь. А тут, на полях возле деревни Городецкой, им лучше всего — считай, естественная среда обитания.



— Они и приплод у меня в поле приносили. Помню, весна уже была, Троица, я приехал посмотреть, как тут у них дела. А мне навстречу из табуна три жеребенка выходят, — с мечтательной улыбкой говорит фермер.

Все его фермерство, вообще-то, про лирику. А именно — про любовь к лошадям. Земцов около 10 лет работал ветврачом в одном из местных хозяйств.

— Потом семь хозяйств района стали объединять в одно, и я решил, что столько ветврачей не нужно, сокращения неминуемы. Попалась возможность — я какое-то время работал менеджером в фирме в Могилеве. А потом вернулся в район. Ну как вернулся: я же никуда и не уходил. Подумаешь — поработал где-то.


Земцов говорит, что ему с самого детства нравилось ухаживать за животными, работать на земле. И стать в этом плане самостоятельным он мечтал давно, серьезно готовился к этому лет пять, а фермером стал чуть больше двух лет назад. Да, все из-за лошадей — Юрий очень хотел заняться их разведением.

Табун, в котором сейчас 30 голов, начинался с десятка тяжеловозов. Часть поголовья Юрий со временем купил у других белорусских заводчиков, часть — рожденные в хозяйстве. Но и продал фермер за последние два года до десятка коней. Кому-то — для воспроизводства, кому-то — для души. Например, один из покупателей — мужчина в очень почтенном возрасте, но он решил, что у него еще есть силы содержать тяжеловоза.



Юрий вспоминает, что раньше в деревнях лошадь была чуть ли не в каждом дворе. У него дома — фермер сам из-под Краснополья, — тоже всегда они были как рабочая сила. Сейчас же, говорит мужчина, коней держат больше ради красоты.

— Потому что вспахать поле быстрее и проще трактором. Те же колхозы отказались от лошадей из-за нерентабельности. Хотя я считаю, что на маленькой ферме выгоднее держать все-таки лошадь. Но это животное, которому нужны постоянно уход, обучение, лечение: все как у людей. Хотя для содержания лошадей нужно меньше рабочих по сравнению с теми же коровами, например. Но есть проблема: найти добросовестного работника на селе тяжело.

У фермера работают 5 человек. Все — местные. При этом в Городецкой всего-то около двадцати «живых» домов. Так что плотность коней на квадратный метр в деревне выше, чем людей. Юрий не считает, что «поднимает село». Говорит, что работать можно не только у него — вокруг несколько лесопилок. Но фермер готов расширяться, давать людям работу. Только, говорит, не все сразу — он ведь, считай, только начал.


А работники у фермера задействованы не только на содержании и обучении лошадей. Земцов также выращивает быков на мясо. Но если бычки — это исключительно про деньги, то лошади — больше про эстетику.

Особая гордость Юрия — советские тяжеловозы жеребец Матёрый, главный производитель потомства, и кобыла Звёздочка, альфа табуна. А еще — результаты селекции на его ферме. Ведь лошадь с хорошими родословной и данными стоит немало. Фермер говорит, что его животные пока в пределах 1−3 тысячи долларов за голову — но это пока.


— Сначала нужно разобраться с пастбищами, освоить «дикую» землю, чтобы она приносила хорошие травы, чтобы не было клеща. Потом уже нужно думать, ведь если ты покупаешь дорогую лошадь, значит, она для чего-то нужна.

За одну базовую Земцов пару лет назад купил бывшие здания школы в деревне. Говорит, помог райисполком — специально подобрал и предложил такое строение, чтобы оно было максимально близко к пастбищам. Теперь здания и территорию школы Земцов превращает в агроусадьбу: ремонтирует, строит беседки, высаживает деревья, развешивает скворечники. Тут же неподалеку — постройки бывшего колхоза. Фермер занял их частично под склад зерна и место хранения соломы с сеном. И здесь же — зимний загон для лошадей.






Пока же они живут на поле. Возможно, кто-то из них или их потомства отправятся в будущем в Россию, Казахстан, Татарстан. Там Юрий Земцов видит рынок сбыта лошадей — он ведь не один такой фермер-заводчик в Беларуси, а страна-то маленькая.

— Для обработки полей вы купили трактор, ездите вы на машине. То есть растите тяжеловозов — и сами не пользуетесь их лошадиными силами. Это как-то нелогично.

— Так мы пользуемся! Видели, у меня там двое саней стоят? Приезжайте, как снег выпадет, — прокатимся с ветерком.


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Теги: Могилев
 
 
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Лошадей в стаде Юрия Земцова - больше, чем людей в деревне. И, похоже, со временем эта разница станет еще больше.
 
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